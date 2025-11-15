Quan tâm, chăm lo thanh niên dân tộc thiểu số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm đến khởi nghiệp, giúp thanh niên dân tộc thiểu số tự tin vươn lên, phát huy tiềm năng và góp phần xây dựng quê hương.

Nhiều hoạt động thiết thực

Sinh ra trong gia đình nghèo ở làng Suối Đá, xã Canh Vinh, để mưu sinh, Đinh Văn Ngỡ (SN 2005, người Chăm H’roi) từng phải trồng keo, thu hoạch gỗ keo thuê, nhổ khoai mì.

Tháng 8-2025, nhờ sự quan tâm của Đoàn xã Canh Vinh, anh được trao 100 con gà giống; được hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Anh cải tạo vườn nhà, xây chuồng trại và vay vốn để phát triển chăn nuôi. Chỉ sau thời gian ngắn, đàn gà sinh trưởng tốt, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững hơn.

Đoàn xã Canh Vinh hỗ trợ gà giống giúp anh Đoàn Văn Ngỡ (bìa trái) có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Ảnh: D.Đ

Anh Ngỡ chia sẻ: “Nhờ Đoàn xã Canh Vinh hỗ trợ, tôi đã học được cách nuôi gà bài bản, biết cách chăm sóc, phòng bệnh và tin rằng nếu mình thực sự chịu khó, tôi có thể vươn lên làm giàu!”.

Chị Nguyễn Thị Diễm-Phó Bí thư Đoàn xã-cho hay: Trong năm qua, Đoàn xã đã trao gần 600 con gà giống, 3 cặp heo đen và hàng nghìn cây giống cho thanh niên khó khăn; tổ chức 4 buổi tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hơn 300 lượt ĐVTN, đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng CSXH, giúp các bạn nâng cao kỹ năng, tự tin phát triển và xây dựng tương lai tốt hơn.

Được Đoàn xã Đức Cơ vận động, nhiều thanh niên người Jrai ở làng Lung Prông mạnh dạn vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội Đức Cơ để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Ảnh: D.Đ

Tại xã Đức Cơ, nhằm hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp với địa phương, như: Duy trì CLB thanh niên giúp nhau làm kinh tế tại làng Grôn; hỗ trợ các hộ thanh niên làm hồ sơ vay vốn của Ngân hàng CSXH Đức Cơ với số tiền hơn 17,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế; phối hợp các công ty thuộc Binh đoàn 15 tạo việc làm cho 95 thanh niên và giới thiệu việc làm cho 58 thanh niên tại các DN; phối hợp với các ngành chức năng mở 6 lớp đào tạo nghề cho 230 lượt ĐVTN, góp phần nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Trước đây do hoàn toàn dựa vào việc đi làm thuê, thu nhập và đời sống của anh Kpuih Hiền (SN 1998, người Jrai, làng Trol Đeng) rất bấp bênh. Tháng 7.2025, nhờ Đoàn xã Đức Cơ giới thiệu, anh được nhận vào Công ty 75 (Binh đoàn 15) làm công nhân cao su với mức lương khá ổn định.

“Công việc giúp tôi có thu nhập đều và học hỏi nhiều kỹ năng mới. Nhờ sự quan tâm của Đoàn xã, giờ đây tôi có thể tự lập, phát triển bản thân và hướng đến những cơ hội mới”-anh Hiền chia sẻ.

Tương tự, nhiều năm qua, Đoàn xã Canh Liên cũng tập trung hỗ trợ thanh niên yếu thế và DTTS thông qua tuyên truyền và vận động các thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, phong trào; giới thiệu, tư vấn việc làm; hướng dẫn vay vốn hợp pháp nhằm phát triển kinh tế …

Đồng hành giúp thanh niên tự tin vươn lên

Theo Tỉnh đoàn, công tác chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên DTTS luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo. Hằng năm, thông qua các cấp bộ Đoàn, Hội, có trên 94% thanh niên DTTS được tuyên truyền pháp luật, tham gia các phong trào tình nguyện, văn hóa, thể thao và các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội.

Mặt khác, trong giai đoạn 2022-2025, với nguồn vốn gần 1,5 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ khởi sự, khởi nghiệp như ngày hội kết nối khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm OCOP, tập huấn và cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cho thanh niên vùng DTTS.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn phối hợp các ngành, DN, ngân hàng CSXH tổ chức tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ vay vốn, phát triển mô hình kinh tế phù hợp điều kiện từng vùng, từng dân tộc. Nhờ vậy, nhiều thanh niên DTTS mạnh dạn khởi nghiệp, tự tin làm chủ kinh tế, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn miền núi.

Theo anh Đinh Văn Tam-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Canh Liên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thanh niên DTTS còn hạn chế về vốn, kỹ năng sản xuất và tư duy khởi nghiệp; trong khi điều kiện tự nhiên, giao thông ở nhiều làng còn khó khăn, việc triển khai mô hình kinh tế chưa đồng đều.

Để khắc phục, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục phối hợp các ban, ngành mở lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn ưu đãi và xây dựng mô hình điểm để nhân rộng, giúp thanh niên mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế.

Trong khi đó, anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn-cho rằng, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, tránh xa tệ nạn xã hội. Cùng với đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ vay vốn, giúp cho ĐVTN có tay nghề, việc làm ổn định, vươn lên phát triển kinh tế bền vững.