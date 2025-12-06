Chị Hà Diệu Huyền giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

(GLO)- Trong 2 ngày (5 và 6-12), Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2028. Chị Hà Diệu Huyền được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.000 sinh viên của nhà trường.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Nhiệm kỳ 2023-2025, công tác Hội và phong trào sinh viên của trường ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được đẩy mạnh với 61 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường, 31 sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh.

Hội cũng phối hợp với Đoàn trường tổ chức nhiều sân chơi như: Hội thi “Tìm hiểu văn hóa giao thông”, Ngày hội Văn hóa-Thể thao “Thanh niên Việt Nam-Lào”, “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”...; phối hợp cùng nhà trường tổ chức chương trình BOOTCAMP huấn luyện cho các ý tưởng xuất sắc trong cuộc thi khởi nghiệp dành cho giảng viên trẻ, sinh viên...

Phong trào tình nguyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng với 20 đợt tình nguyện, hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”. Tổ chức Hội được củng cố với việc thành lập mới 1 liên chi hội và duy trì hoạt động 5 câu lạc bộ sinh viên.

Với khẩu hiệu “Tiên phong-Sáng tạo-Đoàn kết-Hội nhập”, Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2028 gồm: phấn đấu có sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, ít nhất 30 sinh viên đạt cấp tỉnh, 70 sinh viên đạt cấp trường; hằng năm phối hợp tổ chức tối thiểu 1 hoạt động thi kỹ năng nghề; hướng dẫn sinh viên đăng ký 5 ngày tình nguyện/năm…

Ban Chấp hành khóa VII ra mắt Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Tại phiên chính thức (ngày 6-12), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn khóa VII gồm 21 thành viên. Chị Hà Diệu Huyền-Phó Bí thư Đoàn trường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.