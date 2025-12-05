Báo Gia Lai điện tử

Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức triển lãm sách và tọa đàm “Sinh viên với văn hóa pháp luật”

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 4-12, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chương trình triển lãm sách và tọa đàm “Sinh viên với văn hóa pháp luật”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, sinh viên.

truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Thạc sĩ Trần Minh Hiếu chia sẻ một số thông tin về văn hóa pháp luật và an ninh pháp lý trong môi trường số. Ảnh: ĐVCC

Tại tọa đàm, sinh viên giao lưu và trao đổi trực tiếp với Thạc sĩ Trần Minh Hiếu và Tiến sĩ Bùi Thị Long (giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn) về văn hóa pháp luật và an ninh pháp lý trong môi trường số. Những chia sẻ thực tiễn từ các diễn giả giúp các bạn nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm sách và tài liệu pháp luật giới thiệu hàng trăm đầu sách phục vụ học tập và nghiên cứu được trưng bày khoa học, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

594499345-1311313414131593-7101704514357172084-n-7058.jpg
Sinh viên giao lưu và trao đổi trực tiếp tại tọa đàm. Ảnh: ĐVCC

Chương trình còn có các hoạt động như mini game “Tìm hiểu pháp luật”, rút thăm may mắn với nhiều phần quà ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi và gắn kết. Nhà trường cũng tiếp nhận phiếu đề xuất sách từ sinh viên nhằm tiếp tục phát triển nguồn học liệu.

Thông qua sự kiện, Trường Đại học Quy Nhơn thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng sinh viên trong việc xây dựng một môi trường học tập hiện đại, lành mạnh. Nhà trường mong muốn tăng cường kỹ năng, kiến thức thực tiễn cho người học, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc và ý thức tuân thủ pháp luật trong sinh viên.

