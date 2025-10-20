Workshop làm vòng tay thủ công hút giới trẻ Pleiku dịp 20-10

(GLO)- Dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Tiệm cà phê Ngã Ba Đường (số 123 Hoàng Quốc Việt, phường Pleiku) trở nên rộn ràng hơn. Trong không gian thơm mùi cà phê, nhiều bạn nam tỉ mẩn xâu hạt, chọn charm, cột dây, làm nên những chiếc vòng tay thủ công xinh xắn để tặng phái nữ.

Những ngày này, Tiệm cà phê Ngã Ba Đường trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thích thủ công và sáng tạo. Chị Vũ Thị Phương Thanh-chủ quán-cho biết: "Workshop làm vòng tay được tổ chức quanh năm, song vào dịp 20-10, lượng khách tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhiều bạn nam đến đây để tự tay làm quà tặng cho bạn nữ, người thân hoặc bạn bè. Dù quán có nhận đặt làm sẵn nhưng phần lớn khách vẫn thích tự mình thực hiện để tạo dấu ấn riêng".

Workshop làm vòng tay thu hút đông đảo giới trẻ Gia Lai dịp 20-10. Ảnh: Minh Thư



Workshop được chị Thanh khởi xướng từ năm 2024, khi quán mới đi vào hoạt động. Từ vài vị khách đầu tiên, nhờ truyền thông, mạng xã hội và hình thức "truyền miệng", hoạt động này nhanh chóng lan tỏa và trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ phố núi Gia lai.

Hoạt động làm vòng tay thủ công thu hút đông đảo khách với đa dạng độ tuổi. "Ngày thường, quán đón khoảng 30-40 khách/ngày. Vào dịp cận kề 20-10, con số có thể lên tới 80-90 khách/ngày. Không chỉ đón khách lẻ, Tiệm cà phê Ngã Ba Đường còn hợp tác với doanh nghiệp và trường học để tổ chức các hoạt động thủ công cho học sinh hoặc nhân viên công ty. Nhờ đó, workshop ngày càng thu hút đông đảo bạn trẻ và giúp quán xây dựng cộng đồng khách quen", chị Thanh cho hay.

Quán có nhiều phụ kiện cho khách thoải mái thiết kế vòng tay theo sở thích. Ảnh: Minh Thư

Một điểm nhấn của workshop là hệ thống charm và phụ kiện đa dạng. Tiệm hợp tác với UNIUNI Handmade mang đến trải nghiệm "buffet" làm vòng và xỏ hạt, cho phép khách tự tay sáng tạo sản phẩm theo ý muốn.

Khách có thể lựa chọn vé theo nhu cầu: mức 25.000 đồng bao gồm một charm Diamond, hai charm Gold, số lượng charm Silver không giới hạn và dây thắt tối đa 2m; mức 35.000 đồng cho phép hai charm Diamond, ba charm Gold, Silver không giới hạn với dây thắt 2m; mức 45.000 đồng mở rộng tối đa ba charm Diamond, năm charm Gold, Silver không giới hạn với dây thắt 3m. Bên cạnh đó, khách có thể chọn vòng có sẵn hoặc nhờ nhân viên hỗ trợ làm, đồng thời mỗi sản phẩm đều được tặng kèm hộp quà xinh xắn, sẵn sàng làm quà tặng cho bạn bè hoặc người thân.

Những chiếc vòng tay xinh xắn được làm thủ công. Ảnh: Minh Thư

Thời gian hoàn thành một chiếc vòng tay trung bình khoảng 30 phút, tùy theo kỹ năng và ý tưởng của từng người. Những bạn đã có ý tưởng từ trước thường hoàn tất nhanh hơn, trong khi người mới lần đầu tham gia có thể mất nhiều thời gian hơn. Workshop không chỉ mang tính giải trí mà còn rèn luyện sự khéo léo, kiên nhẫn và óc sáng tạo.

Bạn Trương Phúc An (học sinh Trường THPT Lê Lợi, phường Pleiku) chia sẻ: "Nhân dịp 20-10, em và các bạn nam trong lớp quyết định tự tay làm những chiếc vòng tay thủ công để tặng các bạn nữ. Em biết đến workshop này qua mạng xã hội và thấy đây là dịp ý nghĩa để thể hiện sự trân trọng dành cho các bạn. Hy vọng món quà nhỏ này sẽ khiến các bạn nữ vui và cảm nhận được tình cảm chân thành của các bạn nam".

Bạn Trương Phúc An (học sinh Trường THPT Lê Lợi) tranh thủ thời gian rảnh để tự làm vòng tay thủ công tặng các bạn nữ nhân ngày 20-10. Ảnh: Minh Thư

Tương tự, bạn Trương Minh Quang (học sinh Trường THPT Lê Lợi) cũng tranh thủ thời gian rảnh để hoàn thiện từng chiếc vòng tay làm quà tặng cho 18 bạn nữ trong lớp. "Mỗi chiếc vòng là một lời chúc, một thông điệp yêu thương gửi đến các bạn nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Chúng em muốn tự tay làm, thay vì mua hoa, để món quà thêm phần ý nghĩa", Quang bộc bạch.

Workshop làm vòng tay thủ công có nhiều mức giá để khách hàng lựa chọn. Ảnh: Minh Thư

Không chỉ các bạn học sinh, nhiều bạn trẻ khác cũng tìm đến workshop để tự tay làm quà tặng người thân. Anh Nguyễn Gia Trí (24 tuổi, phường Pleiku) chia sẻ rằng, năm nay anh chọn chủ đề biển cả cho những chiếc vòng tay mình làm, như cách gửi gắm tình yêu thương sâu lắng đến mẹ và các chị trong gia đình. "Những món quà tự tay làm bao giờ cũng có cảm xúc riêng. Khi xâu từng hạt cườm, thấy như đang dệt từng lời chúc, từng ký ức vào đó", Trí nói.

Khách mất từ 15-30 phút để hoàn thành một chiếc vòng tay thủ công. Ảnh: Minh Thư

"Chúng tôi muốn khách hàng đến đây không chỉ là uống cà phê, mà còn trải nghiệm các hoạt động bổ ích. Workshop giúp các bạn trẻ ít dùng điện thoại, trò chuyện nhiều hơn và tự tay tạo ra món quà ý nghĩa", chị Thanh nhấn mạnh.