25 đội tranh tài vòng loại VEX IQ tại Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2026

(GLO)- Chiều 6-12, vòng loại Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2026-khu vực miền Trung-Tây Nguyên (hạng mục VEX IQ) chính thức khởi tranh tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai). Sự kiện do Trường THPT Chi Lăng và Trường Tiểu học-THCS và THPT Sao Việt đồng đăng cai tổ chức.

VEX IQ là một trong hai hạng mục của Giải vô địch thế giới VEX Robotics được tổ chức thường niên tại Mỹ. VEX IQ dành cho học sinh dưới 15 tuổi, cho phép các em thiết kế, lập trình và vận hành robot, từ đó phát triển tư duy khoa học, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc nhóm. Hạng mục VEX V5 dành cho học sinh THPT.

z7298603944003-ba00f1a619867bb88fc87f2b58761890.jpg
Vòng loại Quốc gia VEX IQ Robotics 2025-2026 khu vực miền Trung-Tây Nguyên diễn ra tại Trường Tiểu học-THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku). Ảnh: B.N

Vòng loại VEX IQ khu vực miền Trung-Tây Nguyên diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12 quy tụ 25 đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành. Trong đó có những đội từng vô địch quốc gia và 1 đội tuyển đến từ tỉnh Pakse (Lào); Gia Lai có 6 đội đến từ Trường THCS Nguyễn Du, Trường TH-THCS và THPT Sao Việt và Trường THPT Chi Lăng (mỗi trường 2 đội).

z7298578614264-5a9af425affc936a15255c61c6e13bca-5070.jpg
Robot của một đội thi trong sân đấu. Ảnh: B.N

Các đội tham gia 2 phần thi gồm: Liên minh và kỹ năng để tranh suất vào Giải vô địch Quốc gia VEX IQ dự kiến diễn ra vào tháng 1-2026. Từ đây, Ban tổ chức sẽ chọn các đại diện của Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới VEX Robotics tại Mỹ vào tháng 5-2026.

Bên cạnh chương trình thi đấu, các thí sinh còn tham gia một số hoạt động bên lề như: tham quan Khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ, giao lưu tìm hiểu văn hóa-ẩm thực địa phương và workshop về robotics.

Giải là dịp để học sinh tỉnh Gia Lai gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê công nghệ với các tỉnh bạn và cùng nhau lan tỏa tinh thần sáng tạo trong lĩnh vực robot.

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Độc đáo workshop làm lồng đèn và móc khóa

Độc đáo workshop làm lồng đèn và móc khóa

Trạm thông tin

(GLO)- Tại phố núi Gia Lai, nhiều bạn trẻ và phụ huynh hào hứng tham gia workshop làm lồng đèn, móc khóa ông sao trong dịp Trung thu. Hoạt động không chỉ đem lại niềm vui sáng tạo mà còn gợi nhắc ký ức đẹp về mùa trăng rằm thuở nhỏ.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Trạm thông tin

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tiếp sức “Cùng em đến trường” tại xã Ia Hrú

Tiếp sức “Cùng em đến trường” tại xã Ia Hrú

Trạm thông tin

(GLO)-Ngày 9-8, tại Trường Tiểu học Hùng Vương (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Minh Phước, UBND và Đoàn xã Ia Hrú tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”.

Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa

Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa

Trạm thông tin

Có một chàng trai trẻ lặng lẽ đào cát, nâng niu từng quả trứng rùa như những mầm sống kỳ diệu. Quốc Thái trở thành “hộ sinh” bất đắc dĩ giữa thiên nhiên hoang sơ, góp phần bảo tồn loài rùa biển đang bên bờ tuyệt chủng. 