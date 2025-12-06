25 đội tranh tài vòng loại VEX IQ tại Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2026

(GLO)- Chiều 6-12, vòng loại Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2026-khu vực miền Trung-Tây Nguyên (hạng mục VEX IQ) chính thức khởi tranh tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai). Sự kiện do Trường THPT Chi Lăng và Trường Tiểu học-THCS và THPT Sao Việt đồng đăng cai tổ chức.

VEX IQ là một trong hai hạng mục của Giải vô địch thế giới VEX Robotics được tổ chức thường niên tại Mỹ. VEX IQ dành cho học sinh dưới 15 tuổi, cho phép các em thiết kế, lập trình và vận hành robot, từ đó phát triển tư duy khoa học, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc nhóm. Hạng mục VEX V5 dành cho học sinh THPT.

Vòng loại Quốc gia VEX IQ Robotics 2025-2026 khu vực miền Trung-Tây Nguyên diễn ra tại Trường Tiểu học-THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku). Ảnh: B.N

Vòng loại VEX IQ khu vực miền Trung-Tây Nguyên diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12 quy tụ 25 đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành. Trong đó có những đội từng vô địch quốc gia và 1 đội tuyển đến từ tỉnh Pakse (Lào); Gia Lai có 6 đội đến từ Trường THCS Nguyễn Du, Trường TH-THCS và THPT Sao Việt và Trường THPT Chi Lăng (mỗi trường 2 đội).

Robot của một đội thi trong sân đấu. Ảnh: B.N

Các đội tham gia 2 phần thi gồm: Liên minh và kỹ năng để tranh suất vào Giải vô địch Quốc gia VEX IQ dự kiến diễn ra vào tháng 1-2026. Từ đây, Ban tổ chức sẽ chọn các đại diện của Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới VEX Robotics tại Mỹ vào tháng 5-2026.

Bên cạnh chương trình thi đấu, các thí sinh còn tham gia một số hoạt động bên lề như: tham quan Khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ, giao lưu tìm hiểu văn hóa-ẩm thực địa phương và workshop về robotics.

Giải là dịp để học sinh tỉnh Gia Lai gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê công nghệ với các tỉnh bạn và cùng nhau lan tỏa tinh thần sáng tạo trong lĩnh vực robot.