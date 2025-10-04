Độc đáo workshop làm lồng đèn và móc khóa

(GLO)- Tại phố núi Gia Lai, nhiều bạn trẻ và phụ huynh hào hứng tham gia workshop làm lồng đèn, móc khóa ông sao trong dịp Trung thu. Hoạt động không chỉ đem lại niềm vui sáng tạo mà còn gợi nhắc ký ức đẹp về mùa trăng rằm thuở nhỏ.

Không khí Trung thu năm nay tại Gia Lai trở nên sôi động hơn khi nhiều bạn trẻ, học sinh và phụ huynh rủ nhau tham gia workshop làm đồ thủ công. Thay vì chỉ mua lồng đèn, móc khóa có sẵn, họ chọn tự tay sáng tạo để vừa trải nghiệm vừa lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Đa dạng hoạt động làm đồ thủ công dịp trung thu tại Gia Lai. Ảnh: Minh Thư

Từ ngày 7-9 đến 6-10, Tiệm len Nhà Huyên (108 Lê Văn Tám, phường Pleiku) tổ chức workshop làm lồng đèn với mức phí 30.000 đồng/sản phẩm. Người tham dự được cung cấp gấu bông, khung lồng đèn, đèn led, hạt trang trí và súng bắn keo để tạo nên chiếc đèn riêng cho mình.

Từ khi tiệm mở cửa, hoạt động này đã thu hút đông đảo khách tham gia với đa dạng độ tuổi. Ở góc bàn, em Bùi Nguyễn Thảo Vy (12 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, phường Diên Hồng) tỉ mẩn gắn từng hạt cườm nhỏ lên chiếc lồng đèn. Thảo Vy cho hay: “Em rất thích làm đồ thủ công nhưng ít khi có dịp thử sức. Khi tình cờ biết đến hoạt động này qua mạng xã hội, em lập tức xin mẹ cho đến đây trải nghiệm. Được tự tay trang trí lồng đèn khiến em cảm thấy rất vui và muốn tham gia thêm nhiều lần nữa”.

Em Bùi Nguyễn Thảo Vy (12 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, phường Diên Hồng) thích thú với hoạt động làm lồng đèn trung thu. Ảnh: Minh Thư

Với phụ huynh, hoạt động làm đồ thủ công với chủ đề trung thu còn mang ý nghĩa giáo dục. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (mẹ của Thảo Vy) chia sẻ: “Hồi nhỏ tôi thường làm lồng đèn để rước Trung thu, nhưng trẻ em bây giờ thường mải mê điện thoại, ít khi trải nghiệm như thế. Khi con xin tham gia, tôi đồng ý ngay vì thấy đây là hoạt động bổ ích, vừa rèn sự khéo léo vừa giúp các bé hiểu hơn về ý nghĩa Trung thu. Thông qua các hoạt động, tôi hy vọng con có thể thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính của mình”.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức workshop, chị Nguyễn Thị Rãnh (chủ Tiệm len Nhà Huyên) cho biết: “Tiệm chúng tôi chuyên tổ chức các hoạt động workshop như làm tranh, trang trí gương bằng vỏ sò... Năm nay, tôi quyết định mở thêm hoạt động làm lồng đèn trung thu với mong muốn tạo một không gian nhỏ để mọi người vừa làm sản phẩm thủ công vừa gắn kết với nhau. Lồng đèn hay móc khóa chỉ là vật dụng nhỏ, nhưng thông qua việc tự tay làm, mỗi người sẽ thấy Trung thu ý nghĩa hơn”.

Không kém phần thú vị, từ ngày 20-9 đến 6-10, tại Tiệm cà phê Ngã Ba Đường (123 Hoàng Quốc Việt, phường Pleiku) cũng diễn ra workshop làm móc khóa hình ông sao với chi phí 35.000 đồng/sản phẩm. Khách tham gia được chuẩn bị sẵn vải, giấy nháp, kéo, keo dán và hạt để thỏa sức sáng tạo.

Nhiều nhóm bạn trẻ tìm đến workshop để đổi mới không gian tụ họp. Anh Phùng Việt (30 tuổi, phường Diên Hồng) cho biết: “Mình và bạn bè ít có dịp gặp gỡ, nên khi nghe có workshop thì tham gia ngay. Ban đầu hơi vụng về, nhưng khi được nhân viên hướng dẫn tận tình nên ai cũng thấy thoải mái. Sản phẩm làm ra vừa đẹp vừa có thể tặng người thân”.

Anh Phùng Việt (30 tuổi, phường Diên Hồng) tham gia workshop làm móc khoá hình ngôi sao. Ảnh: Minh Thư

Cùng tham gia, chị Phan Thị Na (30 tuổi, phường Pleiku) chia sẻ: “Sau giờ làm việc căng thẳng, thay vì đi uống cà phê thì mình chọn tham gia hoạt động làm đồ thủ công. Với workshop làm móc khóa này, tôi thích nhất khâu trang trí móc khoá, vừa tập trung vừa thỏa sức sáng tạo. Đây là lựa chọn thú vị, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thêm kỷ niệm với bạn bè”.

Chị Hoàng Ngọc Minh Thương (đường Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng) chia sẻ rằng, mỗi dịp cuối tuần, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà với điện thoại hay máy tính, chị chọn tìm đến những workshop thủ công để thư giãn. “Móc khóa hình ngôi sao có đường kính khoảng 15 cm. Khi làm xong mình có thể đem về nhà để trang trí, rất tiện lợi. Những hoạt động như thế này không chỉ giúp mình giải trí, giảm bớt thời gian cho thiết bị điện tử, mà còn cho mình cơ hội gắn bó hơn với những giá trị truyền thống, cảm nhận một Trung thu rất khác và đầy ý nghĩa”-chị Thương bày tỏ.

Các hoạt động làm đồ thủ công không chỉ giúp trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của ngày trung thu mà còn là dịp giao lưu, tăng tính tương tác. Ảnh: Minh Thư

Những buổi workshop thủ công tại Gia Lai không chỉ mang lại niềm vui cho người tham gia, mà còn khơi gợi ký ức tuổi thơ, kết nối bạn bè, gia đình. Hơn hết, đây là dịp để thế hệ trẻ cảm nhận rõ nét hơn tinh thần gắn kết và vẻ đẹp truyền thống của mùa trăng rằm.