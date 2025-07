Khởi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Al Bá

Theo kế hoạch, công trình sẽ lắp đặt 50 bóng đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường dài 2,5 km với tổng kinh phí thực hiện là 66 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do UBND xã Al Bá đóng góp.

Lễ khởi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Ser Dơ Mó và Dơ Nông Ó.

Ảnh: Ngọc Sang

Việc triển khai công trình không chỉ đáp ứng nguyện vọng của người dân về hệ thống chiếu sáng nông thôn, mà còn góp phần nâng cao an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm. Đồng thời, công trình hướng đến xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp và an toàn” do đoàn viên, thanh niên địa phương trực tiếp quản lý.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện Đoàn xã Al Bá khẳng định: Công trình là minh chứng cho tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ; đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.