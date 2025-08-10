Tự hào được kết nạp Đảng ở mặt trận “Mùa hè xanh”

Sinh viên Nguyễn Phú Thịnh là sinh viên duy nhất của nhà trường được kết nạp vào Đảng ngay tại mặt trận tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2025 ở tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Chi bộ Sinh viên 1 cùng Đảng ủy xã Al Bá dâng hoa tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Al Bá. Ảnh: Giáng My

Lễ kết nạp Đảng do Chi bộ Sinh viên 1 (Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) tổ chức, với sự tham dự của đại diện Đảng ủy nhà trường, các chi bộ sinh viên và Đảng ủy xã Al Bá. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh viên Nguyễn Phú Thịnh dõng dạc đọc lời tuyên thệ, chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã đặt mục tiêu phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trải qua quá trình rèn luyện, nỗ lực không ngừng, tháng 12-2024, tôi được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hôm nay, mục tiêu đã thành hiện thực, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào”, Thịnh chia sẻ.

Trong quá trình rèn luyện, Thịnh luôn giữ vững thành tích học tập xuất sắc, tích cực nghiên cứu khoa học và nhiệt tình hỗ trợ bạn bè cùng tiến bộ. Từ năm thứ 2 đại học, Thịnh đã là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn 48.TOAN.SPB. Một năm sau, Thịnh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn và đảm nhiệm vị trí này cho đến nay. Ở vai trò thủ lĩnh thanh niên, Thịnh cùng Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và gắn kết tập thể.

Anh Lê Khả Pon-Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên 1, Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Toán-Tin học trao quyết định kết nạp Đảng cho sinh viên Nguyễn Phú Thịnh (bìa phải). Ảnh: Giáng My

Đây là mùa thứ ba Thịnh khoác áo xanh tình nguyện để tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”. Năm nay, Thịnh được giao nhiệm vụ Đội phó đội hình thường trực chiến dịch “Mùa hè xanh” tại xã Al Bá.

Ngoài chiến dịch “Mùa hè xanh”, Thịnh còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” và nhiều hoạt động khác. Ở mỗi hoạt động, chương trình, Thịnh luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và tinh thần nhiệt huyết.

Đặc biệt, tại mặt trận tình nguyện “Mùa hè xanh” ở xã Al Bá, Thịnh luôn năng nổ, chủ động kết nối với chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả các nội dung đã đề ra. Đội hình tình nguyện cũng thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: “Thắp sáng đường quê”, đường cờ Tổ quốc tại làng Ser Dơ Mó và Dơ Nông Ó; tặng 200 ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho các hộ dân; tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó; thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Thịnh cho biết: “Những ngày hoạt động tình nguyện ở xã Al Bá, tôi đã học hỏi thêm rất nhiều điều hữu ích, hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa của bà con dân tộc thiểu số”.

Luôn đồng hành cùng đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Đình Thắng-Phó Bí thư Đoàn xã Al Bá-cho hay: Bạn Thịnh cùng các sinh viên rất nhiệt tình, vui vẻ, mang lại nhiều công trình, phần việc ý nghĩa cho địa phương.

Sinh viên Nguyễn Phú Thịnh đọc lời tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng. Ảnh: Giáng My

Không phải ai cũng có cơ hội được kết nạp vào Đảng ngay tại mặt trận tình nguyện “Mùa hè xanh”. Với Thịnh, đó là dấu mốc đặc biệt và là kỷ niệm không thể nào quên. Chia sẻ về niềm vinh dự ấy, Thịnh bày tỏ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức. Đồng thời, tôi sẽ càng phải nỗ lực hơn để làm gương cho các bạn và nhắc nhở bản thân sống có trách nhiệm hơn”.

Anh Lê Khả Pon, Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên 1, Bí thư Đoàn Thanh niên khoa Toán-Tin học, cho hay: “Thịnh là sinh viên xông xáo, luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện và trách nhiệm của một đoàn viên, có nhiều đóng góp nổi bật cho phong trào Đoàn-Hội. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng Thịnh, mà còn là động lực để các bạn sinh viên khác tiếp tục phấn đấu và rèn luyện”.