Thanh niên Jrai đưa nghề cơ khí về làng

(GLO)- Thay vì gắn bó với nương rẫy nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, một số thanh niên Jrai ở cao nguyên Gia Lai đã lựa chọn lĩnh vực hãy còn mới mẻ với họ - học nghề cơ khí để lập nghiệp ngay tại làng.

Từ những cơ sở hàn - tiện, họ tạo việc làm cho thanh niên địa phương, đáp ứng nhu cầu thực tế và hỗ trợ bà con trong sản xuất nông nghiệp.

Ngay từ khi còn học phổ thông, anh Rchâm Suê (SN 1997, làng Blang 2, xã Ia Hrung) đã quan tâm đến việc sửa chữa máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Anh lên YouTube tìm hiểu kiến thức và quan sát thực tế tại các cơ sở sửa chữa trong khu vực. Từ đó, anh quyết định học nghề này bài bản để theo đuổi công việc mình yêu thích.

Anh Rchâm Suê (bên phải) hướng dẫn anh Puih Vin sửa chữa xe công nông. Ảnh: R’Ô HOK

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai) chuyên ngành cơ khí, anh Suê làm việc tại các cơ sở cơ khí hàn - tiện ở Pleiku. Năm 2023, với số tiền tích lũy gần 100 triệu đồng, anh đầu tư mở cơ sở cơ khí hàn - tiện của riêng mình.

Dần dần anh mở rộng quy mô, đầu tư thêm máy móc và các thiết bị chuyên dùng để sửa chữa máy nông nghiệp và xe công nông.

Thời gian đầu, do mới làm, ít người dám mang máy móc đến anh Suê sửa chữa. Anh bắt đầu bằng việc tự sửa chữa, đóng thùng xe công nông cho gia đình và họ hàng. Khi sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, nhiều người dân tìm đến anh.

Anh Suê chia sẻ: “Tôi không ngừng học hỏi, rút kinh nghiệm qua thực tế sửa chữa để làm tốt hơn. Tạo dựng được niềm tin, cơ sở của tôi ngày càng đông khách. Với những hộ khó khăn, tôi tạo điều kiện giúp họ trả góp. Hiện nay, nhu cầu làm xe công nông để vận chuyển nông sản tăng cao. Trung bình mỗi tháng, cơ sở của tôi sửa chữa khoảng gần chục chiếc xe công nông”.

Anh Suê còn tích cực chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho thanh niên muốn học nghề cơ khí. Hiện có 5 thanh niên địa phương làm việc tại cơ sở của anh Suê với mức thu nhập ổn định 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Anh Puih Vin (SN 2003, làng De Lung 1, xã Ia Krái) chia sẻ: “Những ngày đầu học nghề, tôi gặp nhiều khó khăn. Được anh Suê tận tình hướng dẫn, tôi dần vững tay nghề. Thời gian làm cơ sở của anh là môi trường tốt để tôi rèn luyện, hướng đến việc mở cơ sở riêng tại làng mình khi tôi đủ vốn”.

Chị Ksor H’Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ia Hrung - cho biết: “Anh Rchâm Suê tích cực tham gia phong trào Đoàn - Hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới, làm đường liên thôn và các công trình thanh niên. Vừa qua, anh được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển KT-XH tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025”.

Anh Duel (SN 1990, làng O Đeh, xã Ia Băng) lập gia đình năm 2007, được bố mẹ hỗ trợ 500 cây cà phê và hơn 1 sào lúa. Dù nỗ lực làm nông nghiệp nhưng cuộc sống vợ chồng anh gặp nhiều khó khăn, nhất là khi ba đứa con lần lượt chào đời. Anh luôn trăn trở tìm cách thoát nghèo.

Năm 2016, anh Duel quyết định đi học nghề cơ khí hàn - tiện. Qua thời gian chịu khó học hỏi, làm việc để nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và có tiền dành dụm làm vốn đầu tư, anh mở cơ sở cơ khí riêng tại làng mình vào năm 2019. Nhờ uy tín và chất lượng phục vụ, nhiều khách đã đặt anh sửa chữa xe công nông, máy móc, làm cửa sắt, hàng rào…

Anh Duel sửa chữa xe công nông tại cơ sở của mình. Ảnh: R’Ô HOK

Theo anh Luy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ia Băng, trước đây, làng O Đeh chưa có cơ sở sửa chữa máy móc phục vụ nông nghiệp hay xe công nông, bà con có nhu cầu phải đi xa lên trung tâm xã mới có.

Nhờ cơ sở của anh Duel, mọi người thuận tiện sửa chữa, đặc biệt vào mùa thu hoạch cà phê. Nhờ nỗ lực và chăm chỉ, anh Duel đã xây được nhà khang trang đầu năm 2025. Anh là tấm gương thanh niên lập nghiệp tại chỗ, mở hướng đi phù hợp với thực tế địa phương cho thanh niên.

Ông Huel (làng O Đeh) chia sẻ: “Duel luôn vui vẻ, chịu khó làm đúng như ý bà con, đồng thời quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn bằng hình thức trả góp hoặc miễn, giảm chi phí sửa chữa tùy từng hoàn cảnh. Người dân trong làng tin tưởng vào tay nghề và quý mến tấm lòng chia sẻ của Duel”.