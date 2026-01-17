Người trẻ năng động khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Những năm gần đây, ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Những câu chuyện vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng đang lan tỏa tinh thần tuổi trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Từ ý chí đến thành công

Theo sự giới thiệu của Đoàn xã An Lão, chúng tôi gặp anh Đinh Lê Tuấn Anh (33 tuổi, đoàn viên Chi đoàn thôn 6) - một gương mặt tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Từng là công chức Tư pháp của UBND xã An Hưng (cũ) với mức lương ổn định nhưng vì đam mê kinh doanh, năm 2019, Tuấn Anh quyết định rẽ hướng. Nhận thấy tiềm năng từ cây quế ở xã An Toàn, anh dành thời gian học hỏi nghề làm nhang ở tỉnh Quảng Ngãi.

Anh Đinh Lê Tuấn Anh (xã An Lão) khởi nghiệp với mô hình sản xuất nhang, nụ quế. Ảnh: D.Đ

Năm 2024, anh vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Lão, cùng 400 triệu đồng tích lũy để đầu tư nhà xưởng, máy móc tại thôn 3 (xã An Toàn) sản xuất nhang, nụ quế. Mỗi tháng, cơ sở xuất bán gần 1 tấn sản phẩm.

Bên cạnh đó, anh còn phát triển thêm các dòng sản phẩm như muối chấm bột quế, trà quế, vỏ quế khô… để nâng cao giá trị nông sản địa phương. Cơ sở đạt lợi nhuận trên 250 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 6 lao động.

Tuấn Anh tâm sự: “Rời công việc Nhà nước để khởi nghiệp là quyết định không dễ bởi khi đó tôi đã có cuộc sống khá ổn định. Nhưng tôi muốn thử sức với đam mê của mình. Tôi chọn cây quế vì đây là lợi thế của địa phương, vừa giúp mình làm ăn, vừa tạo đầu ra cho bà con. Khởi nghiệp có nhiều khó khăn nhưng nếu kiên trì và làm bài bản thì cơ hội vẫn rất rộng mở”.

Cùng tinh thần đó, anh Đinh Văn Nghiên (25 tuổi, đoàn viên Chi đoàn thôn 6 An Trung, xã An Vinh) từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ năm 2019. Sau 3 năm làm việc, anh trở về quê khởi nghiệp với nghề nấu rượu gạo truyền thống. Từ vốn tích lũy, anh đầu tư nhà xưởng, thiết bị hiện đại và thu mua gạo tẻ của bà con làm nguyên liệu.

Nhờ tự học hỏi và cải tiến kỹ thuật, mỗi tháng, anh chưng cất trên 1.400 lít rượu, cung cấp cho nhiều cửa hàng trong và ngoài địa phương. Đồng thời, anh kết hợp thêm các hoạt động sản xuất, dịch vụ để nâng tổng thu nhập của gia đình lên hơn 300 triệu đồng/năm.

Anh Nghiên chia sẻ: “Sau khi đi làm xa, tôi nhận ra điều mình cần không chỉ là tiền mà là một hướng đi bền vững cho cuộc sống. Trở về quê để khởi nghiệp là cách tôi tự đặt cho mình một con đường dài hạn. Tôi muốn chứng minh rằng thanh niên ở nông thôn, miền núi cũng có thể tự tạo dựng sự nghiệp bằng chính sự chủ động và quyết tâm của mình”.

Anh Đinh Văn Nghiên (xã An Vinh) khởi nghiệp thành công với mô hình nấu rượu gạo truyền thống. Ảnh: D.Đ

Tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Theo Tỉnh đoàn, trong năm 2025, các tổ chức Đoàn, Hội đã dành trọng tâm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là người dân tộc thiểu số (DTTS) khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Nhiều lớp tập huấn, khóa đào tạo được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức sản xuất, kinh doanh, tiếp cận Chương trình OCOP, phát động các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giải ngân 4 dự án và hỗ trợ không hoàn lại 1 dự án từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp, cùng 1 dự án từ Quỹ Quốc gia về việc làm (kênh Trung ương Đoàn) với tổng kinh phí 870 triệu đồng.

Tổ chức Đoàn còn phối hợp với các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH giải ngân hơn 2.034 tỷ đồng cho 40.110 hộ ĐVTN vay để phát triển kinh tế; trao 68 mô hình sinh kế trị giá 136 triệu đồng cho ĐVTN; duy trì và nhân rộng 25 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả…

Để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, Tỉnh đoàn còn phối hợp tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với khởi nghiệp sáng tạo” dành cho đoàn viên, sinh viên và doanh nghiệp trẻ nhằm tư vấn, kết nối và hỗ trợ các dự án khả thi. Mặt khác, từ nguồn vốn gần 1,5 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2022 - 2025, nhiều hoạt động như ngày hội kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP và cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” đã được tổ chức, góp phần hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên vùng khó…

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - khẳng định: Dồng hành với thanh niên, nhất là thanh niên DTTS khởi nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài của tổ chức Đoàn, Hội.

Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, gắn đào tạo kỹ năng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật với kết nối nguồn vốn và thị trường; đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và phối hợp với các ngành tham mưu, triển khai chính sách giúp ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp bền vững.