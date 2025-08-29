Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Gian hàng trưng bày rượu SimMo8 tại thôn 1, xã An Toàn. Ảnh: Bùi Nghĩa

Tốt nghiệp đại học và từng có cơ hội làm việc ở thành phố lớn nhưng tiếng gọi từ quê nhà đã kéo chị Thảo trở về. Tuổi thơ của chị gắn liền với hình ảnh mẹ ủ rượu sim thủ công trong gian bếp nhỏ.

Từ ký ức đó, chị bắt tay xây dựng SimMo8, đây không chỉ là sản phẩm kinh doanh, mà là cách lưu giữ bản sắc quê hương, đưa hương vị núi rừng đến với nhiều người hơn.

Mùa sim rừng kéo dài vài tuần, bà con đồng bào dân tộc Bana ở xã An Toàn rủ nhau vào rừng lựa hái những trái già, mọng, ngọt, không sâu bệnh đem về bán. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần giữ gìn rừng, bởi chỉ hái quả, không chặt phá cây.

SimMo8 được tạo nên từ sim rừng tự nhiên, kết hợp rượu nếp thủ công, mật ong khoái và đường phèn ngọt thanh. Quy trình ngâm ủ giữ nguyên hương vị mộc mạc nhưng áp dụng công nghệ chưng cất phân đoạn, giúp loại bỏ andehit, methanol.

Nhờ vậy, rượu sim SimMo8 đậm mà không gắt, thơm mà không nồng, tốt cho sức khỏe hơn so với nhiều loại rượu mạnh khác.

Chị Thảo chia sẻ: “Người làm rượu sim phải kiên nhẫn, bởi cần thời gian ủ đủ lâu để hương vị đạt độ hài hòa. Mỗi chai rượu là một phần ký ức và tâm huyết”.

Khác với cách đưa sản phẩm vào quán ăn, nhà hàng hay siêu thị, chị Thảo chọn con đường kể chuyện sản phẩm. Từ các hội chợ OCOP, khu du lịch, homestay ở các xã An Lão, An Toàn… đến những phiên chợ vùng miền, rượu sim SimMo8 luôn gây chú ý bởi câu chuyện thật và giàu cảm xúc.

Đặc biệt, sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, trở thành một trong những đặc sản tiêu biểu của tỉnh được nhiều du khách tìm mua làm quà. Những hộp quà rượu sim sang trọng, tinh tế còn được chị thiết kế riêng cho các dịp lễ, Tết… vừa mang hương vị núi rừng, vừa thể hiện sự trân trọng người nhận.

SimMo8 không sản xuất đại trà mà chú trọng chất lượng và câu chuyện gắn với cộng đồng. Mỗi chai rượu là biểu tượng của phát triển xanh, khai thác hợp lý tài nguyên rừng, đồng thời bảo tồn văn hóa thu hái sim truyền thống.

Cùng với rượu sim, An Mộc Thảo còn kết hợp với các sản phẩm khác làm hộp quà tặng mang đậm hương vị đặc trưng của núi rừng như: chè dây, thịt gác bếp, trái sả rừng, muối chấm B’re...

Rượu SimMo8 không chỉ mang đến sắc tím của đại ngàn, hương thơm của sim chín, vị ngọt của mật ong mà còn là câu chuyện về con người, vùng đất An Toàn.