Ngọt thơm mùa quả chín

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương khu vực phía Tây Gia Lai đang vào độ ngọt ngào nhất của mùa quả chín. Những vườn sầu riêng, nhãn, chôm chôm, bơ, mít Thái, mãng cầu Thái… nối tiếp nhau vào vụ thu hoạch. Dù mưa nhiều, cây trái vẫn cho quả năng suất, mang lại niềm phấn khởi cho nông dân.

Khu vực phía Tây Gia Lai hiện có hơn 7.900 ha sầu riêng - đặc sản có sức thu hút rất mạnh, trong đó, khoảng 3.000 ha đang cho thu hoạch với sản lượng ước tính 42.000 tấn. Sầu riêng vốn nổi tiếng là một trong những đặc sản cực thu hút ở Gia Lai. Với vị ngọt đậm, cơm vàng dày, hương thơm nồng nàn khó cưỡng khiến loại trái cây này trở thành “thương hiệu” riêng của tỉnh.

Sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực khu vực phía Tây Gia Lai. Ảnh: Ngọc Sang

Vườn sầu riêng của ông Nguyễn Văn Thái (thôn 6, xã Chư Sê) rộng 3 ha, có 500 cây gồm các giống: Ri 6, Musang King và Monthong. Trong số này có 230 cây đang kỳ thu hoạch, số còn lại được 4 năm tuổi. Vụ sầu riêng năm 2024, gia đình ông Thái thu 20 tấn quả, mang về nguồn thu khoảng 2 tỷ đồng.

Trên vùng đất Ia Krái, hơn 100 ha cây chôm chôm thực sự trở thành cây trồng chủ lực, giúp người dân vươn lên làm giàu. Chôm chôm Ia Krái không chỉ ngọt, giòn mà còn cho năng suất cao, chỉ cần trồng 50 gốc, một mùa đã có thể thu về từ 70 - 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 7, xã Ia Krái) phấn khởi vì chôm chôm năm nay được mùa, được giá. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 7, xã Ia Krái) cho biết: “Vườn tôi có 50 cây chôm chôm, bình quân thu nhập hằng năm tầm 80 - 100 triệu đồng. Nói chung cây chôm chôm ở đây mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con”.

Nhờ trồng cây ăn quả, nhiều hộ ở Kông Chro đã vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu. Điển hình như gia đình chị Phạm Thị Phương (thôn 9, xã Kông Chro). Năm 2012, chị chuyển 3,7 ha xoài, điều kém hiệu quả sang trồng nhãn Hương Chi theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, vườn nhãn của gia đình không những cho sản lượng cao mà chất lượng sản phẩm đảm bảo, được thị trường đón nhận. Hằng năm, vườn nhãn mang lại cho gia đình chị hơn 600 triệu đồng.

Vườn nhãn của gia đình chị Phạm Thị Phương (thôn 9, xã Kông Chro) vào vụ thu hoạch. Ảnh: Ngọc Sang

Ngoài cây nhãn, Kông Chro còn nổi tiếng với cây mãng cầu Thái. Quả mãng cầu Thái trồng ở vùng đất này không chỉ thơm ngọt, hình thức đẹp mà trọng lượng còn gấp 3 - 5 lần so với giống thông thường - trái nhỏ nhất chừng 0,3 kg, trái lớn phổ biến chừng 1,5 kg. Giống cây này cho thu hoạch 2 đợt/năm vào tháng 6 âm lịch và tháng Chạp, trung bình mỗi đợt cho 5 tấn quả/ha, giá tại vườn đã ở mức 40.000 đồng/kg. Mãng cầu Thái trồng ở đây được thương lái xưng tụng “ngon không kém bất cứ loại mãng cầu nào trên thế giới”.

Bên cạnh đó, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, thay vì trồng thuần, nhiều hộ dân cũng đã trồng xen trong vườn sầu riêng các loại cây như mít Thái, bơ. Qua thực tế, mô hình này đã mang lại nhiều lợi ích, người dân phát huy được lợi thế của đất trồng, tận dụng tốt nhất nguồn nước tưới, dinh dưỡng, phân bón… Đặc biệt, giúp thu nhập của người dân ổn định, giảm rủi ro khi giá cả một số loại nông sản biến động.