Phú Hưng Farm khai trương cửa hàng thịt heo sạch thứ hai tại khu vực Quy Nhơn

TRỌNG LỢI
(GLO)- Sáng 29-12, Trang trại Phú Hưng thuộc Công ty TNHH Thiết bị Phú Hưng (xã Ân Hảo) đã khai trương cửa hàng thịt heo sạch Phú Hưng Farm tại số 114 Tô Hiến Thành, phường Quy Nhơn Nam.

Đây là cửa hàng thứ hai của Phú Hưng Farm tại khu vực Quy Nhơn, tiếp nối thành công của cửa hàng đầu tiên trên đường Hàm Nghi khai trương vào đầu tháng 10-2025.

Theo ông Hồ Ngọc Xuân - Chủ Trang trại Phú Hưng, cửa hàng tại đường Hàm Nghi sau gần 2 tháng vận hành đã hoạt động ổn định, mỗi ngày cung ứng cho thị trường khoảng 700 kg thịt heo. Việc mở thêm cửa hàng mới nhằm mang đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm an toàn, đặc biệt trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

thit-heo-sach.jpg
Cửa hàng thịt heo sạch Phú Hưng Farm tại số 114 Tô Hiến Thành (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Trọng Lợi

Đánh giá về mô hình này, ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Trang trại Phú Hưng là cơ sở tư nhân đạt chuẩn VietGAP, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học theo quy trình khép kín, gắn với công nghệ xử lý chất thải hiện đại. Việc đưa thêm cửa hàng thịt sạch vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm cho người dân, khẳng định hiệu quả của mô hình chăn nuôi bền vững.

Trang trại Phú Hưng được đầu tư xây dựng từ năm 2015 trên diện tích 15 ha và chính thức vận hành từ năm 2016. Trang trại hiện có 2.600 con heo nái, mỗi tháng cung cấp khoảng 6.000 con heo giống; đồng thời quản lý 6 trang trại chăn nuôi heo thịt tại Gia Lai và Đắk Lắk, đưa ra thị trường khoảng 50.000 con heo thịt mỗi năm.

