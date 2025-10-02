Khai trương cửa hàng thịt heo sạch Phú Hưng Farm, cung ứng thực phẩm an toàn

(GLO)- Sáng 2-10, Trang trại Phú Hưng (xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai) thuộc chi nhánh của Công ty TNHH Thiết bị Phú Hưng đã chính thức ra mắt cửa hàng thịt sạch Phú Hưng Farm tại số 06 Hàm Nghi (phường Quy Nhơn Nam).

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đông đảo người tiêu dùng địa phương.

Theo ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, giữa bối cảnh dịch tả heo châu Phi còn diễn biến phức tạp ở 30/34 tỉnh, thành trong cả nước, việc khai trương cửa hàng thịt heo sạch, có nguồn gốc rõ ràng và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, là nỗ lực đáng ghi nhận của chủ trang trại nhằm cung cấp cho người dân địa chỉ tin cậy trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh thú y.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (bên trái) tham quan và kiểm tra chất lượng thịt bán ở cửa hàng. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Hồ Ngọc Xuân, Chủ Trang trại Phú Hưng, cho hay: Việc mở cửa hàng thịt sạch xuất phát từ tâm huyết mang đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm an toàn, đặc biệt trong bối cảnh dịch tả heo Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Trang trại Phú Hưng được xây dựng từ năm 2015 trên diện tích 15ha và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016. Hiện nay, trang trại sở hữu 2.600 heo nái, sản xuất trung bình 6.000 con heo giống mỗi tháng, đồng thời vận hành 6 trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) và tỉnh Đắk Lắk, cung ứng khoảng 50.000 con heo thịt ra thị trường mỗi năm.

Khách hàng đến cửa hàng thịt sạch Phú Hưng Farm mua thịt. Ảnh: Trọng Lợi

Trao đổi nhanh với phóng viên tại lễ khai trương, ông Đoàn Ngọc Có đánh giá cao mô hình chăn nuôi của Phú Hưng, đồng thời cho hay đây là trang trại tư nhân đạt chuẩn VietGAP, ứng dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, khép kín với công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, nhằm hướng đến hiệu quả bền vững. Việc Phú Hưng Farm khai trương cửa hàng thịt sạch đã góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng, cũng là minh chứng cho hiệu quả của mô hình chăn nuôi an toàn, bền vững và cần được khuyến khích nhân rộng cho ngành chăn nuôi của tỉnh trong thời gian tới.