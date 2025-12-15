Đầu tuần, vàng miếng ở mức cao 156,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch đầu tuần ngày 15-12, giá vàng miếng tăng ở mức cao với giá 156,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng giữ ở mức cao.

Theo đó, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC, PNJ, DOJI đang giao dịch ở mức 154,8-156,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức cao với giá 155,5 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý mua vào ở mức thấp với 153,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 15-12 giữ ở mức cao. Ảnh nguồn internet

Nhẫn tròn đang niêm yết ở mức cao tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, Phú Quý đang có giá 2 chiều mua-bán là 151,8-154,8 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 151,2-154 triệu đồng/lượng. PNJ ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 150,5 triệu đồng, bán ra ở mức 154 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng so với giá sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.300,7 USD/ounce (tương đương 137,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 218 USD/ounce, tương đương tăng 5,34% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.