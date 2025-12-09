Ngày 9-12, vàng miếng trong nước giảm 500.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Sau nhiều ngày liên tiếp giữ mức ổn định, ngày 9-12, giá vàng miếng trong nước đảo chiều, giảm 500.000 đồng/lượng. Hiện các doanh nghiệp đang bán ra ở mức 153,7 triệu đồng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 151,7-153,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào ở mức cao với 152,5 triệu đồng/lượng. DOJI đang niêm yết 152,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: P.V

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm nhẹ tùy từng doanh nghiệp. SJC đang niêm yết với giá 148,8-151,3 triệu đồng/lượng; PNJ đang có giá 149,5-152,5 triệu đồng/lượng. DOJI đang giao dịch ở mức 146,1-150,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 148,3-151,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng.