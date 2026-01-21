Ngày 21-1, giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới 170,7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Trong phiên giao dịch ngày 21-1, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng vọt đến 4,6 triệu đồng so với hôm qua, đưa giá vàng miếng lên mức 170,7 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử.

Hiện các doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết ở mức 168,7-170,7 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng/lượng. Phú Quý tiếp tục giữ chiều mua vào thấp hơn với giá 168,2 triệu đồng/lượng. Còn Mi Hồng mua vào với giá cao 169,2 triệu đồng/lượng.

Ngày 21-1, tăng đến 4,6 triệu đồng, giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới 170,7 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng đồng thời tăng theo giá vàng miếng. Nhẫn tròn Phú Quý hiện có giá 166-169 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch ở mức 165,5-168,5 triệu đồng/lượng; SJC có giá 165,4-167,9 triệu đồng/lượng; PNJ đang có giá 165-168 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch 164,7-168,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, sáng nay giá vàng bật tăng hơn 60 USD/ounce, hiện neo ở mức 4.763 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 151,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá đánh dấu cột mốc mới của giá vàng thế giới, cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng.