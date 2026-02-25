(GLO)- Ngày 25-2, thị trường vàng trong nước có nhiều biến động khi cận kề ngày vía Thần Tài. Tại nhiều doanh nghiệp, giá vàng miếng và vàng nhẫn được điều chỉnh tăng mạnh.

Theo đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý đang niêm yết giá 2 chiều mua – bán là 182,3-185,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết chiều mua vào cao hơn với 182,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cận ngày vía Thần Tài tăng mạnh. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng tăng cao tùy từng doanh nghiệp. Phú Quý, SJC đang giao dịch ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 180,2-184,2 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch 182,2-185,2 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 182,2-185,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm 84,9 USD/ounce so với giá sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 5.144,5 USD/ounce (tương đương 163,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 84,9 USD/ounce, tương đương giảm 1,62% nếu tính trong vòng 24 giờ qua; tăng giá 73 USD/ounce, tương đương tăng 1,44% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 21,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.