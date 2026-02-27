(GLO)- Tối 26-2, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý cùng cập nhật bảng giá mua-bán vàng. Theo đó, giá vàng miếng giảm đến 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng giảm theo tùy từng doanh nghiệp.

Theo đó, so với phiên giao dịch buổi sáng, đến cuối ngày vía Thần Tài, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 181-184 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

Cuối Ngày vía Thần Tài, vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Vàng nhẫn cũng có mức giá mới. PNJ, DOJI giao dịch ở mức 180,9-183,9 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch giá vàng nhẫn tương đương vàng miếng ở mức 181-184 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giữ ở mức 178,8-183 triệu đồng/lượng.

Khác với diễn biến của các ngày vía Thần Tài trước đây, năm nay, giá vàng tăng khá nhẹ trong phiên đầu tuần và giảm về cuối ngày.