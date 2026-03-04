(GLO)- Trái ngược với những gì được giới chuyên gia dự đoán, giá vàng trong 2 ngày gần đây đi ngược chiều khi liên tục giảm sâu. Sáng nay (4-3), mỗi lượng vàng giảm đến 6,2 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua, còn 183,2 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ sáng nay cùng niêm yết 2 chiều mua – bán là 180,2-183,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

Giá vàng ngày 4-3 giảm sâu đến 6,2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. PNJ niêm yết ở mức 180-183 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch 179,9-182,9 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch 179-183 triệu đồng/lượng.

Khoảng 6 giờ ngày 4-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.089 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức đỉnh trong phiên trước đó. Cụ thể, kim loại quý này đã giảm gần 291 USD từ mức cao nhất 5.380 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua, tương ứng mức giảm khoảng 5%-6%.