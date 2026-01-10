Cuối tuần, giá vàng trong nước tiếp tục vọt tăng, tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 10-1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Hiện giá bán ra ở mức cao 159,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu hiện mua vào với giá 157,8 triệu đồng/lượng, bán ra 159,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả 2 chiều mua-bán so với hôm qua. Mi Hồng mua vào với giá khá cao 158,3 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý mua vào ở mức thấp hơn với giá 157,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa nguồn Báo Tuổi trẻ

Thị trường vàng nhẫn cũng biến động tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện Phú Quý đang niêm yết ở mức 155-158triệu đồng, giữ mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 153,8-157,3 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 154,3-156,8 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 2 chiều 153-157 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch là 4 triệu đồng/lượng.