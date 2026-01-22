Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 22-1, vàng trong nước “hạ nhiệt”, về dưới mốc 169 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau khi tăng vọt lên 170,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch hôm qua, sáng nay (22-1), giá vàng trong nước “hạ nhiệt”, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng.

Theo đó, sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý cùng niêm yết vàng miếng ở mức 166,7-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng 2 chiều mua-bán so với hôm qua. Mi Hồng mua vào ở mức cao với giá 167,2 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý mua vào thấp hơn mặt bằng chung với giá 166 triệu đồng/lượng.

anh-man-hinh-2026-01-22-luc-094652.png
Giá vàng niêm yết trên SJC sáng 22-1. Ảnh chụp màn hình

Giá vàng nhẫn cũng giảm đồng thời cùng với vàng miếng. Phú Quý đang niêm yết giá nhẫn tròn 999.9 ở mức 164,7-167,7 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI được giao dịch với giá 164,5-167,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có mua vào 163-166,5 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch 164,6-167,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày ngày 30-12 lao dốc.

Giá vàng lao dốc

Thị trường vàng

(GLO)- Ngày 30-12, thị trường vàng trong nước lao dốc, mất 3,8 triệu đồng, trở về mốc 154,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất ghi nhận trong tháng 12.

