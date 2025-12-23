Giá vàng chạm mốc cao kỷ lục 159 triệu đồng/lượng

Ngày 23-12, thị trường vàng trong nước gây nhiều bất ngờ khi vọt lên 159 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua.
Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng, niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Mi Hồng mua vào cao hơn so với các doanh nghiệp khác 500.000 đồng/lượng, với giá 157,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý vẫn tiếp tục niêm yết chiều mua vào thấp hơn với giá 156 triệu đồng/lượng.
Tiếp đà tăng vọt cùng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng neo ở mức cao hơn 156 triệu đồng/lượng. Theo đó, Phú Quý giao dịch ở mức cao với 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Bảo Tính Minh Châu niêm yết ở mức 152-155 triệu đồng/lượng; SJC có giá 152,6-155,6 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 153,5-156,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 145,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.483,4 USD/ounce.