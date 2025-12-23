(GLO)- 159 triệu đồng cho mỗi lượng là mức giá cao kỷ lục của vàng miếng trong nước từ trước đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần gấp đôi.

Ngày 23-12, thị trường vàng trong nước gây nhiều bất ngờ khi vọt lên 159 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng chạm mốc cao kỷ lục 159 triệu đồng/lượng. Ảnh nguồn internet

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng, niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Mi Hồng mua vào cao hơn so với các doanh nghiệp khác 500.000 đồng/lượng, với giá 157,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý vẫn tiếp tục niêm yết chiều mua vào thấp hơn với giá 156 triệu đồng/lượng.

Tiếp đà tăng vọt cùng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng neo ở mức cao hơn 156 triệu đồng/lượng. Theo đó, Phú Quý giao dịch ở mức cao với 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Bảo Tính Minh Châu niêm yết ở mức 152-155 triệu đồng/lượng; SJC có giá 152,6-155,6 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 153,5-156,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 145,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.483,4 USD/ounce.