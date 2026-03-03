Ngày 3-3, giá vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 3-3, giá vàng trong nước giảm đến 1,5 triệu đồng sau khi lập đỉnh lịch sử vào hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch vàng miếng ở mức chung là 186,4-189,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 186,4-189,4 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 3 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch chiều mua vào ở mức cao với 186,8 triệu đồng, hơn các doanh nghiệp khác 400.000 đồng/lượng.

Ngày 3-3, giá vàng trong nước rời đỉnh, giảm 1,5 triệu đồng. Ảnh: Phương Vi



Thị trường vàng nhẫn cũng rơi khỏi đỉnh lịch sử. SJC đang giao dịch ở mức 186,1-189,1 triệu đồng/lượng; PNJ, Phú Quý niêm yết tương đương giá vàng miếng ở mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu giao dịch 184,4-188,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 171,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.