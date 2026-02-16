(GLO)- Ngày 16-2 (29 tháng Chạp), thị trường vàng miếng trong nước vẫn tiếp tục giữ mức giá ổn định. Hiện các doanh nghiệp niêm yết giá ở mức 178-181 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC, Phú Quý cùng giữ nguyên ở mức giá 178-181 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Riêng Mi Hồng đang giữ mức thấp hơn với 178,3-180,8 triệu đồng/lượng.

29 tháng Chạp, thị trường vàng giữ giá ổn định. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục giữ mức ổn định. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 174,6-178,6 triệu đồng/lượng, SJC đang giao dịch ở mức 175,5-179 triệu đồng/lượng; DOJI mua vào 175,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 178,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 5.043,2 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.043,2 USD/ounce (tương đương khoảng 159,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 21,2 triệu đồng/lượng.