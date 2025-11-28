Viettel và Vietcombank hỗ trợ người dân Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Ngày 28-11, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Vietcombank chi nhánh Bình Định và chi nhánh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân các địa phương trong tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã đến thăm và trao 100 triệu đồng hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Đông để giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ; trao 70 triệu đồng, 500 kg gạo và 100 kg nhu yếu phẩm cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm (phường Quy Nhơn Tây); 30 triệu đồng, 500 kg gạo và 100 kg nhu yếu phẩm cho Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông).

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trao 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Đông để giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Phi Long

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã ân cần thăm hỏi, sẻ chia khó khăn với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và nhân dân xã Tuy Phước Đông, cũng như tập thể lãnh đạo, cán bộ, các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Được biết, toàn bộ kinh phí hỗ trợ do cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty đóng góp.

Đại diện Vietcombank chi nhánh Bình Định và chi nhánh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 115 triệu đồng cho người dân xã Tuy Phước Đông khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Nhật Trường

Cùng ngày, Vietcombank chi nhánh Bình Định và Chi nhánh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã trao 430 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) hỗ trợ người dân các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông khắc phục hậu quả bão lũ. Tổng giá trị chương trình là 215 triệu đồng.