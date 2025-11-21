Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

Từ sáng 20-11, căn nhà nhỏ của gia đình ông Ngô Tấn Long-Phó Bí thư Chi bộ thôn 6 (xã Gào, tỉnh Gia Lai) đã tấp nập người ra vào để chuẩn bị gói hàng ngàn chiếc bánh tét gửi đồng bào phía Đông tỉnh nhà đang phải chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chị Nguyễn Thị Hồng-Trưởng nhóm thiện nguyện-cho biết: “Thông tin từ các tình nguyện viên tại vùng lũ gửi về cho thấy nhiều bếp ăn không còn đủ sức nấu khi lượng gạo hỗ trợ đổ về quá lớn, vượt khả năng chế biến.

Nhu cầu lúc này là những phần ăn nhanh, có thể sử dụng ngay nên nhóm quyết định chuyển sang gói bánh chưng, bánh tét để kịp thời gửi đến bà con vùng lũ. Đây cũng là nguồn lương thực dự phòng cần thiết cho lực lượng cứu hộ khi di chuyển bằng thuyền, phòng trường hợp “lỡ bữa” giữa đường. Trong điều kiện thiếu điện, thiếu nước, cơm nấu dễ hỏng, còn bánh chưng, bánh tét có thể để được lâu ngày”.

Công việc gói bánh, chế biến thịt kho tàu được triển khai khẩn trương trong ngày 20 và 21-11. Khi nấu, nhóm chủ động không cho gia vị cầu kỳ vào bánh tét để tránh ôi thiu, chỉ sử dụng nếp và đậu. Riêng thịt, cá được kho riêng để ăn kèm. Nhóm dự trù làm gần 5.000 chiếc bánh để phân bổ cho nhiều điểm cần cứu trợ.

Tranh thủ từng giờ từng phút để gói bánh gửi đến đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Từ tối đến khuya, từng nhóm người trong thôn thay nhau đến phụ, ai mệt thì nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục. Đôi khi các chị, các mẹ còn đùa vui: “Nhờ có tinh thần đoàn kết của bà con thôn 6 mà tôi mới biết gói bánh tét đó”.

Là người con của vùng đất Tây Sơn (Bình Định cũ), khi nhìn thấy bà con thôn 6 chung tay gói bánh hướng về vùng lũ, chị Huỳnh Thị Thảo (thôn 6, xã Gào) cũng xắn tay vào gói bánh.

“Thấy cảnh ngập lụt ở phía Đông tỉnh, tôi không khỏi xúc động. Nhà người thân cũng bị tốc mái sau cơn bão số 13 nên tôi thấu hiểu được tình cảnh lúc này. Mong sao cho cái bánh tới tay mọi người còn nóng để vượt qua lúc gian khó thế này”-chị Thảo chia sẻ.

Cánh đàn ông đảm nhận khâu mổ heo, thái thịt, nấu bánh. Ảnh: Hoàng Hoài



Chị Nguyễn Thị Oanh-vợ anh Ngô Tấn Long (chủ nhà nơi điểm tập kết) chia sẻ: “Tuy địa điểm tập kết có hơi xa nhưng đổi lại được không gian rộng thoáng, có chỗ để nấu 6-7 nồi bánh một lúc. Từng cái xoong, từng cây củi cũng là mỗi người góp vào một ít. Người dân ở Đak Đoa, Ia Grai gửi xoong; bà con ở Pleiku thì gửi nếp; người dân thôn 6 thì góp công... Tất cả cùng chung tay gói bánh, kho thịt để có những phần quà thiết thực nhất đưa đến tận tay đồng bào vùng lũ”.

“Lúc này mới thấy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam được thắp sáng hơn bao giờ hết”-chị Nguyễn Thị Hồng bộc bạch.

Nhóm thiện nguyện tiếp tục gói và nấu bánh xuyên đêm đến rạng sáng ngày 22-11. Dự kiến chiều cùng ngày, đoàn sẽ xuất phát đưa số bánh đến với bà con vùng lũ của phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk và các khu vực đang bị ảnh hưởng nặng.

Thông qua hoạt động này có thể thấy người dân phía Tây tỉnh Gia Lai luôn phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, cùng đoàn kết, sẻ chia, giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.