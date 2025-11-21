Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng đoàn công tác Quân khu 5 thăm, tặng quà người dân ở phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc. Ảnh: H.P

Thượng tướng Trương Thiên Tô đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 trong công tác ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đoàn công tác thăm, tặng quà người dân. Ảnh: H.P

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) tặng quà cho người dân phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: H.P

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân, hỗ trợ các cơ sở giáo dục, y tế, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm hoạt động trở lại bình thường.

Đoàn công tác tặng quà cho Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: H.P

Dịp này, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao 100 suất quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Thiếu tướng Lương Đình Chung trao quà cho người dân vùng lũ. Ảnh: H.P

Quân khu 5 cũng trao 50 suất quà (2,5 triệu đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, Quân khu 5 cũng đã hỗ trợ 5 tấn lương khô cho người dân 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: H.P

Ngoài ra, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Quân khu 5 cũng đã đi kiểm tra, động viên, tặng quà các đơn vị quân đội đang hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Lực lượng quân đội tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Ảnh: H.P