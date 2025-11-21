Gia Lai: Thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

(GLO)- Tại Công văn hỏa tốc số 116-CV/TU ngày 20-11, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Đảng ủy các cấp thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Từ ngày 17-11 đến ngày 20-11, trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực phía Đông, đã xảy ra nhiều đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông, gây ngập lụt diện rộng.

Qua thống kê ban đầu, đã có thiệt hại về người, tài sản của người dân và hạ tầng kinh tế-xã hội. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, từ đêm 20-11 đến sáng 22-11 các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn; mực nước lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục ở mức cao và rút chậm.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó với tình hình mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: P.V

Trước tình hình trên, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai; Công văn số 108-CV/TU, ngày 18-11-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó với tình hình mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và khắc phục hậu quả, bảo đảm các hoạt động kinh tế-xã hội, khôi phục sản xuất của người dân sau mưa lũ.

Cụ thể, hoãn các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện chưa thật sự cần thiết, cấp bách; thường xuyên nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với mưa lũ theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; phối hợp chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó với tình hình mưa kéo dài và những nơi có nguy cơ sạt lở với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh. Chỉ đạo khẩn trương sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng tại các công trình đê điều, hồ, đập, nhất là tại các trọng điểm, xung yếu.

Tổ chức lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, đường bị sạt lở, khu vực nước chảy xiết...); chủ động căng dây, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Chỉ đạo tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội ngay khi lũ bắt đầu rút, nhất là trường lớp cho học sinh trở lại trường, y tế để đảm bảo công tác khám-chữa bệnh. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất sau lũ.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở (lực lượng công an xã, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở) trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của mưa lũ. Tổ chức kêu gọi, phát động phong trào ủng hộ người dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Các đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là sơ tán người dân, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân. Triển khai lực lượng bảo đảm tài sản, an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực sơ tán dân; tổ chức canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện.

Đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ; nắm chắc tình hình, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để bảo vệ an toàn cho người dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và thông tin kịp thời, đầy đủ đến từng hộ dân biết về nguy cơ mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất.

Chỉ đạo tiếp tục sơ tán triệt để người dân ra khỏi các vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập sâu, ven biển, sông, suối, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người; bố trí nơi ở tạm, cung ứng lương thực, nước sạch, thuốc men và các vật dụng thiết yếu, không để người dân đói, rét, không được chăm sóc y tế trong thời gian tránh trú.

Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là hộ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, hộ neo đơn, khó khăn. Thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với Nhân dân; hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng; cứu chữa người bị thương...

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện.