(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Theo Công điện, trong các ngày từ 18 đến 20-11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa to đến rất to, phổ biến từ 200-500 mm, có nơi trên 800 mm, vượt mốc lịch sử tại nhiều khu vực. Mực nước trên các sông Ba, sông Kôn và các phụ lưu lên nhanh, nhiều thời điểm đạt và vượt báo động 3.

Mưa lũ lớn, dồn dập trong thời gian ngắn đã gây ngập lụt diện rộng, chia cắt nhiều khu vực, đặc biệt là các xã, phường thuộc phía Đông tỉnh; đồng thời gây sạt lở đất ở các huyện miền núi phía Tây và Tây Nam của tỉnh.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi tránh lũ an toàn. Ảnh: H.P

Dự báo trong những ngày đến, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp; đặc biệt khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có điểm trên 200 mm. Mực nước lũ trên các sông xuống chậm và tiếp tục duy trì ở mức cao.

Nguy cơ nhiều khu vực đang ngập có thể kéo dài hoặc tăng trở lại; sạt lở tiếp tục gia tăng; các tuyến giao thông qua ngầm tràn, cầu dân sinh có thể tiếp tục bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế cho người dân.

Thực hiện Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.

Cụ thể, UBND các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lũ trong những ngày tới, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn để chủ động phòng tránh. Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân tại các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm.

Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp để kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sạch cho người dân; tuyệt đối không để người dân thiếu chỗ ở, bị đói hoặc thiếu nước sinh hoạt.

Tiếp tục duy trì lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, kiểm soát và hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, đặc biệt tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn trong và sau lũ.

Tập trung huy động tối đa lực lượng và nguồn lực để khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh ngay sau khi mưa lũ rút. Chủ động khôi phục ngay các điều kiện thiết yếu, bảo đảm cơ sở y tế hoạt động an toàn để phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên sớm trở lại học tập.

Kiểm tra các công trình thủy lợi, đê, kè và tình hình sa bồi thủy phá sau mưa lũ, chủ động tổ chức khắc phục các thiệt hại để khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn đê điều.

Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt, sạt lở, nhất là các gia đình có người chết, những người bị thương. Tổ chức thống kê thiệt hại; lập danh sách và tổ chức hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại theo chính sách của tỉnh và Trung ương góp phần sớm ổn định đời sống người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trong thời gian tới; chủ động chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định nhằm giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương để hỗ trợ khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau khi lũ rút. Tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Bố trí lực lượng và có biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, khôi phục hoạt động giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp, thoát nước...

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền liên tục về diễn biến tình hình mưa trong những ngày tới, thông tin về điều tiết hồ chứa đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và Nhân dân để chủ động phòng tránh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại.