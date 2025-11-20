Gia Lai: Tiếp sức cho người dân vùng bị cô lập

(GLO)-Mưa vẫn rơi, nước lũ vẫn chưa rút sâu, nhiều hộ dân tại rốn lũ khu vực Chợ Dinh vẫn đang bị cô lập. Và những chuyến ca nô, thuyền thúng sau 2 ngày hỗ trợ di tán dân lại tiếp tục vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tiếp tế bà con vượt qua khó khăn.

Rất nhiều chuyến xe vận chuyển hàng hóa đến tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ. Ảnh: Q.T

Không thể đứng ngoài cuộc

Trận mưa lũ lịch sử sau bão số 13 đã để lại những vết thương nặng nề cho vùng đất Quy Nhơn, nhất là bà con nơi rốn lũ Chợ Dinh (khu vực thuộc phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông).

Anh Tính (bên phải) tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm đến vùng lũ Chợ Dinh. Ảnh: Q.T

Nhưng giữa dòng nước xiết và những mái nhà ngập sâu, tình người lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Từ những ngư dân làng chài Nhơn Lý vừa gượng dậy sau bão đến những tấm lòng thiện nguyện ở mọi miền Tổ quốc… tất cả đã cùng chung tay vượt qua nguy nan, đưa hơi ấm và sự sống đến với bà con vùng rốn lũ.

Anh Đặng Tiến Tính cũng như bà con ở làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) vừa trải qua cơn bão số 13 vô cùng nặng nề. Chưa thể gượng dậy sau bão, nhưng anh Tính và người dân làng chài không thể đứng nhìn bà con khu vực rốn lũ Chợ Dinh phải chịu khát, chịu đói, rét trong nước lũ.

Trong 2 ngày qua, bất kể gió to, nước chảy xiết, anh Tính đã huy động ca nô, thuyền thúng đến cùng với chính quyền địa phương, các lực lượng nơi đây cứu hộ các hộ dân bị ngập sâu để đưa đến nơi an toàn. Không những vậy, anh Tính còn tham gia tiếp tế rất nhiều chuyến hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ những hộ dân còn mắc kẹt tại vùng rốn lũ.

Nhiều chuyến xe nghĩa tình đưa hàng hóa đến người dân. Ảnh: Q.T

“Tụi tui vừa thiệt hại nặng nề, nhưng giờ phải lo cho bà con. Đoàn kết để cùng vượt qua đợt lũ lịch sử này”- anh Tính vừa tranh thủ ăn vội miếng bánh mì, vừa nói rồi lại hối hả chuẩn bị thêm đồ ăn, bánh kẹo, cơm hộp để tiếp tục chuyến cứu trợ.

Không chỉ người dân làng chài, những người làm du lịch như anh Đoàn Văn Cảnh (phường Quy Nhơn) cũng rời công việc thường ngày, tham gia đội cứu hộ. Từ sáng 19-11 đến nay, anh và nhóm bạn đã cùng lực lượng chức năng liên tục tiếp cận các khu vực ngập sâu ở Nhơn Phú, Nhơn Bình (cũ) để cứu hộ, hỗ trợ bà con.

Anh Cảnh cho hay: “Cứ nghe nơi nào khó khăn nhất là anh em tập trung đến đó trước. Điều quan trọng nhất là đưa bà con đến nơi an toàn và có cái ăn trong lúc nguy cấp”.

Còn chiếc xe ben của anh Nguyễn Ngọc Tây (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn) những ngày qua cũng đi đến nhiều nơi ở vùng rốn lũ, nhưng không phải để chở vật liệu mà để chở đầy ắp lương thực, nước uống. Hai ngày qua, anh tự nguyện dùng xe để tiếp tế cho những khu dân cư bị cô lập, đồng thời hỗ trợ bà con đến nơi an toàn.

“Nhìn cảnh bà con phải leo lên nóc nhà kêu cứu và phải chịu đói, chịu rét tôi thấy thương vô cùng. Chỉ mong lũ rút nhanh, bà con sớm vượt qua khó khăn”-anh Tây tâm sự.

Vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm lên xe đưa vào vùng lũ. Ảnh: Q.T

Xúc động trong những khoảnh khắc được sẻ chia

Cầm trên tay túi nhu yếu phẩm vừa được chuyển vào, bà Huỳnh Thị Minh (khu vực 6, phường Quy Nhơn Đông) xúc động không cầm được nước mắt. Suốt từ hôm qua, nước dâng quá nhanh khiến cả gia đình 4 người phải sống trên tầng 2, không điện, không nước, cầm cự bằng mì tôm sống.

“Nhờ mọi người hỗ trợ mà gia đình tôi mới trụ được. Cảm ơn Nhà nước, cảm ơn các đoàn thiện nguyện đã không bỏ bà con chúng tôi”-bà nói.

Tiếp tế lương thực, nước đến tay bà con vùng lũ. Ảnh: Q.T

Đứng cạnh đó, ông Phạm Hữu Tự (khu vực 5, phường Quy Nhơn Bắc) vẫn còn run khi nhớ lại cảnh trèo lên nóc nhà tránh lũ. Nhờ lực lượng quân đội kịp thời tiếp cận và di dời, gia đình ông mới thoát hiểm. Ông xúc động: “Món quà dù nhỏ nhưng đến đúng lúc. Bà con ở đây biết ơn lắm”.

Tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, nước lũ bất ngờ dâng cao khiến hơn 130 cán bộ, nhân viên và trẻ em phải di chuyển lên tầng 2 để trú tránh. Ông Nguyễn Xuân Cương- Giám đốc Làng-cho biết: May mắn là từ hôm qua đã có nhiều đoàn thiện nguyện, lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế tiếp tế kịp thời.

“Chúng tôi tạm thời đủ lương thực, nước uống cho hôm nay. Chỉ mong nước rút nhanh để sớm ổn định cuộc sống cho các cháu”-ông Cương tâm sự.

Tiếp tế lương thực, nước uống đến Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Q.T

Theo ông Nguyễn Thành Danh-Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, ngay từ 4 giờ sáng 19-11, lực lượng địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân khỏi các điểm nguy hiểm.

Ca nô nước, thuyền thúng ở Nhơn Lý được huy động tối đa để tiếp cận những khu vực bị cô lập. Sáng nay tiếp tục tiếp cận các khu phố 7, 8, 9 và một phần khu phố 6, rất nhiều hộ dân vẫn còn bị cô lập cần được tiếp tế lương thực.

“Chỉ riêng hôm qua, hơn 1.000 suất quà được chuyển vào vùng lũ. Sáng nay, thêm 1.000 suất nữa tiếp tục được các doanh nghiệp, nhà tài trợ, Hiệp hội Du lịch Gia Lai gửi tới. Mục tiêu là không để ai thiếu lương thực, nước uống và phải đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm sớm nhất”-ông Danh khẳng định.

Hàng hóa được đưa lên thuyền thúng vận chuyển vào tiếp tế cho các hộ dân còn bị cô lập. Ảnh: Q.T

Xế trưa, những chuyến ghe chở đầy gạo, mì, nước sạch tiếp tục rẽ sóng vào khu vực ngập sâu. Những người như anh Tính, anh Cảnh, anh Tây dù chân tay rã rời vẫn tất bật hết lượt này đến lượt khác.

Trong ánh mắt người dân vùng lũ, không chỉ là nỗi lo sợ mà còn chan chứa niềm tin, bởi họ biết, trong hoạn nạn họ không đơn độc.

Những ngày mưa gió rồi sẽ qua. Nhưng nghĩa tình, sự đùm bọc, đoàn kết của người dân Quy Nhơn nói riêng và của đồng bào cả nước nói chung sẽ còn ở lại rất lâu, như ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối của lũ dữ.