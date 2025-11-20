Khu vực Phía Đông Gia Lai mưa vừa đến mưa to, phía Tây mưa rào, giông rải rác

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Tây tỉnh có mưa rào và giông rải rác.

Theo đó, qua theo dõi, ngày và đêm 19-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 19-11 đến 8 giờ ngày 20-11 khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới.

Dự báo, từ nay (20-11) đến sáng 22-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Cụ thể, các khu vực Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ có tổng lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100 mm; An Lão, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Cát Tiến, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vân Canh từ 70-120mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 22-11, mưa có xu hướng giảm dần, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rải rác với lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, có nơi trên 15 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.