2 người dân ở phường Quy Nhơn Đông tử vong trong đợt mưa lũ

(GLO)- Ngày 19-11, theo thông tin từ UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), trên địa bàn có 2 người dân tử vong trong thời gian xảy ra mưa lũ.

Theo đó, 2 nạn nhân xấu số là ông H.M.H. (49 tuổi, ở khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông) và cụ ông B.V.H. (ở khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông).

Trong đó, ông H.M.H. mắc bệnh bại liệt, không đi lại được. Ngày 19-11, khi nước lũ tràn vào nhà, ông H. té xuống giường và bị đuối nước.

Nhiều khu vực tại phường Quy Nhơn Đông bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: ĐVCC

Còn trường hợp ông B.V.H. tử vong trong nước lũ nhưng chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh.

Theo ghi nhận ban đầu, đến tối 19-11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 3 trường hợp tử vong trong đợt mưa lũ. Ngoài 2 trường hợp nói trên, vào sáng cùng ngày, tại làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn) xảy ra vụ sạt lở núi khiến bà Đ.T.C. (58 tuổi) tử vong.

Về tình hình mưa lũ, đến tối 19-11, nhiều xã, phường phía Đông của tỉnh vẫn ngập sâu trong nước lũ. Riêng phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước ngập nặng trên diện rộng, giao thông chia cắt.

Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, cơ động đến các khu vực ngập lụt, chia cắt để hỗ trợ di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.