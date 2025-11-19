Gia Lai: Mưa diện rộng, nhiều xã phường ngập từ 0,5-2 m, có nơi 3 m

(GLO)- Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 12 giờ tới, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông. Độ ngập phổ biến từ 0,5-2 m, có nơi 3 m.

Cụ thể, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các buôn, làng, thôn, tổ và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị.

Nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn đã ngập sâu. Ảnh: P.V

Độ sâu ngập phổ biến từ 0.5-1.5 m tại các xã/phường: An Khê, An Bình, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0.2-2 m tại các xã/phường: Ya Hội, Đắk Pơ, Chư Krey, Ya Ma, Chơ Long, Kon Chro, Pờ Tó, Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh.

Cá biệt có những nơi ngập sâu từ 2-3 m.

Được biết, hiện nay, lũ trên thượng nguồn sông Ba (trạm thủy văn An Khê) đã đạt đỉnh lúc 12 giờ ngày 19-11 là 406.27 m, dưới mức báo động 3 là 0.23 m; lũ tại hạ lưu sông Ba (trạm thủy văn Ayun Pa) đã đạt đỉnh lúc 17 giờ ngày 19-11 là 157.97 m, trên mức báo động 3 là 1.97 m. Lũ trên sông Kôn tiếp tục dao động ở mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3.