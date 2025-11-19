Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sạt lở nghiêm trọng, phong tỏa cầu nối phường Ayun Pa và xã Ia Tul

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 19-11, lực lượng chức năng xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã giăng dây phong tỏa, cấm các phương tiện đi qua cây cầu nằm trên tuyến đường nối xã Ia Tul và phường Ayun Pa. Nguyên nhân do sạt lở mố cầu.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, cây cầu trên đường liên xã thuộc địa phận buôn Jứ (xã Ia Tul) đã bị sạt lở phần mố cầu. Đây là khu vực trũng thấp ở hạ lưu sông Ba có lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Từ sáng 19-11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây áp lực lớn lên phần mố cầu dẫn đến sạt lở.

dong-chi-rah-lan-chung-va-dong-chi-nguyen-huu-que-truc-tiep-kiem-tra-tai-hien-truong-vu-sat-lo-anh-van-ngoc.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Văn Ngọc

Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng khi nước lũ tiếp tục dâng cao, nước khoét sâu vào phần đất ở gầm cầu gây nguy hiểm cho người đi đường. Để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, chính quyền địa phương đã giăng dây, phong tỏa, cấm các phương tiện qua lại.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các lực lượng túc trực tại khu vực trên, tránh để người dân qua lại trước diễn biến mưa lũ vẫn đang phức tạp.

phan-mo-cau-bi-nuoc-cuon-troi-gay-ra-sat-lo-nghiem-trong-anh-van-ngoc.jpg
Phần mố cầu bị nước cuốn trôi gây sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tìm phương án khắc phục tạm thời khi nước rút để đảm bảo giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Với việc cây cầu trên bị sạt lở và khu vực cầu Quý Đức (phường Ayun Pa) bị nước lũ chia cắt, các tuyến đường kết nối xã Ia Tul đến phường Ayun Pa đều bị chia cắt, người dân phải đi đường vòng với khoảng cách gần 70 km.

