Gia Lai: 47 xã, phường có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

(GLO) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai sáng 19-11 dự báo, 47 xã, phường trong tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở các sông, suối, sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất.

Cụ thể, các xã, phường đó bao gồm: An Nhơn Tây, Canh Liên, Canh Vinh, Ia Rsai, Ia Tul, Bồng Sơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Phú Túc, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Uar, Vân Canh, Ân Hào, An Hòa, An Lương, Bình An, Bình Khê, Bình Phú, Cát Tiến, Cửu An, Đăk Song, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ngô Mây, An Khê, An Nhơn Nam, Ayun Pa, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Phù Cát, Phù Mỹ, Phú Thiện, Pờ Tó, Vĩnh Quang và Xuân An.

Lũ quét, sạt lở đất gây ra nhiều thiệt hại cho đời sống, sản xuất. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra trong 6 giờ tới ở các xã, phường này vì trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to. Đài ghi nhận lượng mưa lớn ở nhiều nơi vào sáng 19-11 như: Hồ Quang Hiển 99,6 mm, Hồ Long Mỹ 88,6 mm, xã Canh Hỏa 93,8 mm, Hồ Đá Mài 64,8 mm, Canh Liên 58,9 mm, Cát Tiến 53,8 mm, Ia Rsai 53,4 mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa hoặc đạt trên 80%, làm gia tăng rủi ro về lũ quét và sạt lở đất.