Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Bão số 15 hầu như ít dịch chuyển, gây biển động rất mạnh, sóng cao 3-5 m

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h).

Hồi 19 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông.

anh-man-hinh-2025-11-29-luc-204822.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 20h00 ngày 29/11/2025

2 ngày tới (30-11 và 1-12), bão di chuyển với tốc độ chậm khoảng 3 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300-340 km về phía Đông. Gió cấp 9, giật cấp 11 rồi suy yếu dần.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Hai kịch bản của bão số 15

Cảnh báo thiên tai

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Trước bối cảnh sạt lở và lũ quét ngày càng diễn biến khó lường, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đỗ Minh Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phát triển app “Sạt lở Việt Nam” để cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực.

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

null