Bão số 15 hầu như ít dịch chuyển, gây biển động rất mạnh, sóng cao 3-5 m

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h).

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Hồi 19 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 20h00 ngày 29/11/2025

2 ngày tới (30-11 và 1-12), bão di chuyển với tốc độ chậm khoảng 3 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300-340 km về phía Đông. Gió cấp 9, giật cấp 11 rồi suy yếu dần.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.