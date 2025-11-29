Bão số 15 di chuyển chậm về phía bờ biển Gia Lai-Đắk Lắk, tốc độ 5 km/h, gió giật cấp 13

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 30-11, bão số 15 còn cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 340 km, di chuyển tốc độ 3 km/h, gió cấp 9-10, giật cấp 13.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 14h00 ngày 29/11/2025

Dự báo, 13 giờ ngày 30-11, bão di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 3 km/h, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông, gió cấp 9-10, giật cấp 13.

Chiều 1-12, bão di chuyển theo hướng Tây, suy yếu dần, cách bờ biển Gia Lai khoảng 310 km, gió cấp 9, giật cấp 11.

Chiều 2-12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 3-5 km/h, cách bờ biển phía Đông tỉnh khoảng 250 km/h, tiếp tục suy yếu thêm, gió cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.