Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã suy yếu và tan dần

(GLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 8-12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cụ thể, hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

anh-man-hinh-2025-12-08-luc-154338.png
Bản đồ quỹ đạo áp thấp nhiệt đới.

Trong những giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ 10-15 km/h, suy yếu và tan dần.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày và đêm 9-12, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ.

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Cảnh báo thiên tai

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

