Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

(GLO)- Ngày 7-12, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có Công điện số 158/CĐ-BCH gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển, Báo và phát thanh-truyền hình Gia Lai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Hồi 13 giờ ngày 6-12-2025, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 125,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Ảnh: P.V

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và thực hiện Công điện số 38/CĐ-BCĐ- BNNMT ngày 6-12-2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển, Báo và phát thanh-truyền hình Gia Lai theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và phát thanh-truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh.