Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-12, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có Công điện số 158/CĐ-BCH gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển, Báo và phát thanh-truyền hình Gia Lai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Hồi 13 giờ ngày 6-12-2025, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 125,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

tau-thuyen-neo-dau-noi-an-toan.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Ảnh: P.V

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và thực hiện Công điện số 38/CĐ-BCĐ- BNNMT ngày 6-12-2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển, Báo và phát thanh-truyền hình Gia Lai theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ.

phu-luc-4661.jpg

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và phát thanh-truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

ĐB Rơ Châm H’Phik cho rằng cần rà soát, đảm bảo tránh việc chồng chéo, trùng lắp giữa các chương trình MTQG.

Cần tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, đại biểu Rơ Châm H’Phik đề nghị cần rà soát, tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đảm bảo hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân đúng tiến độ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đảm bảo hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân đúng tiến độ

Thời sự

(GLO)- Chiều 5-12, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã kiểm tra tình hình triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị sập sau bão lũ theo chiến dịch "Quang Trung thần tốc" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

Thời sự

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

Thời sự

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, động viên các đơn vị quân đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, động viên các đơn vị quân đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, tặng quà và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2) và Lữ đoàn 368 sau khi hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, đảm bảo ổn định xã hội.

Tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, đảm bảo ổn định xã hội

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo ổn định xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

null