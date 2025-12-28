Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cùng đếm ngược chờ đón đêm Gia Lai Countdown 2026

(GLO)- Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu Quy Nhơn và Pleiku vào tối 31-12, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tin, khát vọng của người dân Gia Lai trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng.

Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình Gia Lai Countdown 2026 hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh minh họa: D.N

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 31-12, được kết nối cầu truyền hình trực tiếp từ 2 điểm cầu Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku); đồng thời phát trực tiếp trên kênh GTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Chương trình gồm phần mở đầu và 2 chương: “Sức sống mùa xuân - Lan tỏa yêu thương”, “Thắp lửa tuổi trẻ - Hội tụ quốc tế không gian”, với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng, màn hình LED quy mô lớn; hội tụ đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước, mang đến bức tranh mùa xuân đa sắc, kết nối cảm xúc của khán giả ở mọi lứa tuổi.

Chương trình cũng dành không gian trang trọng để tôn vinh văn hóa truyền thống Tây Nguyên với cồng chiêng, xoang và các ca khúc mang âm hưởng đại ngàn.

Đặc biệt, các tiết mục mashup, vũ đạo hiện đại kết hợp hình ảnh cảnh đẹp biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Gia Lai - vùng đất giàu tiềm năng, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách.

Đỉnh cao của chương trình là khoảnh khắc countdown và màn pháo hoa kỹ xảo rực sáng bầu trời, đánh dấu sự khép lại của năm 2025 và mở ra năm 2026 với niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn xa.

Sự kiện này không chỉ là điểm nhấn văn hóa - giải trí trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình vượt qua khó khăn sau bão lũ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lạc quan, hướng tới một năm mới an lành, thịnh vượng, đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

