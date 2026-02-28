Gia Lai: Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND các xã, phường và Becamex Bình Định

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

NGỌC LUẬN

(GLO)- Sáng 28-2, UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với các xã, phường và Công ty cổ phần Becamex Bình Định nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại khu vực giáp ranh.

Theo quy chế ký kết, các xã Canh Vinh, Canh Liên, Vân Canh, Tuy Phước Tây, phường An Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Tây và Công ty cổ phần Becamex Bình Định sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như: lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, khai thác khoáng sản trái phép, xả thải gây ô nhiễm môi trường...

Đồng thời, phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh.

ky-ket-quy-che-phoi-hop-giua-ubnd-cac-xa-phuong-va-cong-ty-co-phan-becamex-binh-dinh.jpg
Đại diện UBND các xã, phường và Công ty cổ phần Becamex Bình Định ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nhật Trường

Ngoài ra, các địa phương cũng thống nhất phối hợp trong phát triển kinh tế - xã hội vùng giáp ranh, bảo vệ hành lang hạ tầng, định hướng quản lý dân cư, đào tạo nghề và giới thiệu lao động vào làm việc tại Công ty cổ phần Becamex Bình Định.

Việc ký kết nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả giữa UBND xã Canh Vinh với các địa phương giáp ranh và các đơn vị liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu công nghiệp và khu vực giáp ranh.

quanh-canh-buoi-le.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, tạo môi trường đầu tư ổn định, an toàn, thúc đẩy phát triển bền vững và hình thành cơ chế phối hợp trong cung ứng, quản lý lao động địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2026.

Canh Vinh - điểm sáng thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Canh Vinh tạo đột phá trong thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Với tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt, xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm sáng trong việc quy hoạch và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

