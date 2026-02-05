Canh Vinh tạo đột phá trong thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Với tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt, xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm sáng trong việc quy hoạch và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

5/6 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư

Xác định phát triển công nghiệp là đòn bẩy chiến lược để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Canh Vinh đã tiến hành rà soát quỹ đất, hợp nhất quy hoạch các xã cũ để kiến tạo không gian phát triển mới.

Thành quả của sự quyết tâm này là việc hình thành 6 cụm công nghiệp (CCN) với 75 ha/cụm, gồm: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, Canh Vinh 1, Canh Vinh 2 và Canh Vinh 3.

Chính từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ pháp lý, quy hoạch các CCN tại Canh Vinh được các cấp thẩm định và phê duyệt nhanh, là cơ sở quan trọng để địa phương định hướng không gian phát triển, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Canh Vinh, cho biết: “UBND xã công bố rộng rãi quy hoạch các CCN, tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành của tỉnh để quảng bá, kết nối, mời gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư phát triển các CCN; cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư phát triển kinh doanh bền vững”.

Khu đất xã Canh Vinh quy hoạch để đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Canh Hiển nằm gần tuyến quốc lộ 19C. Ảnh: T.Sỹ

Nỗ lực của Canh Vinh đã mang lại hiệu quả rõ rệt với 4 DN đăng ký thực hiện 5 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 5/6 CCN tại địa phương này.

Trong đó, Công ty CP Bất động sản TP Group đăng ký 735 tỷ đồng đầu tư xây dựng CCN Canh Hiển và CCN Canh Hiệp 1; Công ty CP Thác Bà Island đăng ký đầu tư 360 tỷ đồng xây dựng CCN Canh Vinh 1; Công ty CP Tập đoàn TP 77 (phường Quy Nhơn Nam) đăng ký đầu tư 375 tỷ đồng xây dựng CCN Canh Hiệp; Công ty CP Thác Bà Lake đăng ký đầu tư 360 tỷ đồng xây dựng CCN Canh Vinh 2. Với kết quả này, Canh Vinh dẫn đầu các xã, phường về số lượng dự án mới thu hút trong năm 2025.

Theo ông Nguyễn Xuân Hảo - Giám đốc Công ty CP Bất động sản TP Group, tương lai không xa, Canh Vinh là vùng kinh tế sôi động bởi có sự hiện diện Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định.

Hơn nữa, Canh Vinh nằm cách không xa Cảng Quy Nhơn, có QL 19C đi qua và kết nối liên vùng, thuận lợi cho vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Canh Vinh còn là trung tâm của các vùng nguyên liệu, phục vụ cho sản xuất, chế biến các sản phẩm công nghiệp, nông - lâm nghiệp. Lực lượng lao động ở đây cũng khá dồi dào; đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ tối đa từ phía chính quyền. Đây là những yếu tố then chốt giúp DN yên tâm khi đầu tư.

Tập trung giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp

Để hiện thực hóa cam kết với nhà đầu tư, xã Canh Vinh thành lập hội đồng và tổ công tác chuyên trách bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), đảm bảo từ việc rà soát, kiểm đếm, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, GPMB đến việc thu hồi đất được tiến hành thông suốt.

Một góc xã Canh Vinh hiện nay. Ảnh: T.Sỹ

Theo lộ trình, từ tháng 6-2026 đến 4-2027, địa phương phối hợp với chủ đầu tư thực hiện xong hạ tầng giai đoạn 1 diện tích 35,69 ha đối với CCN Canh Hiển; đến tháng 12-2027 phấn đấu lấp đầy diện tích nói trên, sau đó tiếp tục đầu tư giai đoạn 2.

Cùng giai đoạn đó, chính quyền địa phương phối hợp với DN tập trung đầu tư hoàn thiện giai đoạn 1 các CCN: Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, Canh Vinh 1 và Canh Vinh 2, với tổng diện tích trên 70 ha và phấn đấu lấp đầy diện tích này.

Ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - cho hay: Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc đầu tư xây dựng các CCN đối với sự phát triển KT-XH của địa phương.

Đồng thời, xã tổ chức họp dân, công khai thông tin về diện tích, quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, GPMB. UBND xã cũng yêu cầu chủ đầu tư các CCN triển khai nhanh công tác đo đạc bản đồ, hồ sơ kỹ thuật từng thửa đất để phục vụ công tác bồi thường, GPMB; tạm ứng kinh phí để chi trả cho dân, không để bà con chờ đợi lâu.

Quan điểm xuyên suốt của địa phương là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN đầu tư phát triển bền vững, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người dân ở mức cao nhất.

Sự quyết tâm và hành động quyết liệt của chính quyền xã Canh Vinh không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng CCN, thu hút đầu tư mà còn củng cố niềm tin vững chắc giữa chính quyền, người dân và DN, tạo đà để địa phương phát triển.