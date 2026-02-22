Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Pleiku

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở 15-17 đường Trường Chinh, phường Pleiku.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất có diện tích 15.447,7 m², thuộc địa bàn phường Pleiku. Phạm vi ranh giới khu đất: phía Đông Bắc giáp đường D2.2 (lộ giới 13 m); phía Đông Nam giáp đất nhóm nhà ở; phía Tây Bắc giáp đất khu dịch vụ; phía Tây Nam giáp đường Trường Chinh (lộ giới 50 m).

Theo phương án được phê duyệt, khu đất có diện tích 15.447,7 m², thuộc địa bàn phường Pleiku. Ảnh: Quang Tấn

Cơ cấu sử dụng đất gồm: 9.268 m² đất xây dựng công trình (60%); 1.544 m² đất vườn hoa, cảnh quan (10%); 4.635,7 m² đất giao thông, sân bãi nội bộ (30%).

Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ khu đất; tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm tầng hầm) khoảng 93.606 m². Công trình gồm khối đế cao 5 tầng, khối tháp cao 17 tầng và 2 tầng hầm; mật độ xây dựng tối đa 60%; hệ số sử dụng đất tối đa 6,06 lần.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm các hạng mục thương mại - dịch vụ, căn hộ chung cư (khoảng 210 căn), nhà hàng, trung tâm hội nghị - triển lãm, mua sắm… Dự án được phân kỳ đầu tư trong 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Trong đó, 12 tháng đầu hoàn tất thủ tục pháp lý và hạ tầng kỹ thuật; 12 tháng tiếp theo hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.

Mục đích sử dụng đất là đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở; hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất 50 năm; thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được giao đất.

Dự kiến giá khởi điểm để đấu giá là 31 tỷ đồng; mức tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm. Bước giá bằng 2% giá khởi điểm. Hình thức đấu giá kết hợp bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá từ quý II-2026.

Tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) khoảng 1.792,57 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án cộng với tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm; không vi phạm pháp luật về đất đai, không trong quá trình giải thể, phá sản; cam kết thực hiện đúng quy định về môi trường, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức triển khai thực hiện phương án đấu giá theo đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.