Gia Lai: Nguồn thu thuế nội địa tăng mạnh từ đầu năm

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, nguồn thu thuế nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, khối lượng thu còn lại để hoàn thành dự toán năm 2026 vẫn rất lớn, đòi hỏi ngành thuế và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chống thất thu.

Thu thuế nội địa tăng mạnh

Theo Sở Tài chính, đến ngày 28-2, toàn tỉnh thu được hơn 6.447 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận được chia), đạt 42,3% dự toán năm, tăng 2,19 lần so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này góp phần giúp tỉnh chủ động cân đối nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, so với dự toán thuế nội địa năm 2026 do HĐND tỉnh giao là 27.082 tỷ đồng, khối lượng thu còn lại vẫn rất lớn. Áp lực càng tăng khi UBND tỉnh yêu cầu tăng thu thêm hơn 4.395 tỷ đồng để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN), dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu ngân sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ bảo đảm nguồn chi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc cho những năm tiếp theo.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, cần tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân, DN và người nộp thuế đối với sự phục vụ của ngành thuế.

Toàn ngành cần tích cực đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Cơ quan Thuế tỉnh kiểm tra, giám sát việc xuất bán xăng dầu và lưu trữ hóa đơn điện tử tại Cửa hàng xăng dầu số 4 (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: T.S

Cùng với đó, cần rà soát đầy đủ các sắc thuế, nguồn thu trên mọi lĩnh vực; quản lý chặt việc kê khai thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ ngay từ đầu năm; tăng cường chống thất thu, xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn thuế.

Ngành thuế tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân, DN và kết quả thu ngân sách làm thước đo đánh giá năng lực.

Các sở, ngành, địa phương cũng cần đẩy mạnh giải pháp tăng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế, phấn đấu vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Đối với các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát, tổ chức đấu giá các lô đất đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Nỗ lực hoàn thành dự toán thu

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của nguồn thu nội địa đối với sự phát triển của tỉnh, ngành thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát toàn bộ nguồn thu, sắc thuế, đồng thời tính toán dư địa phát sinh ở các lĩnh vực.

Kịch bản quản lý, thu thuế theo tháng, quý đã được xây dựng và giao nhiệm vụ cụ thể cho 9 phòng chuyên môn cùng 11 đội thuế cơ sở phụ trách địa bàn 135 xã, phường.

Toàn ngành lấy người nộp thuế làm trung tâm, hỗ trợ để người nộp thuế vượt qua khó khăn, tự giác thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ngành thuế cũng chủ động đưa các chính sách hỗ trợ thuế vào thực tiễn, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người nộp thuế.

Đồng thời, cơ quan thuế tăng cường phân tích, dự báo các nguy cơ sai phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, giúp người nộp thuế hạn chế sai sót và thực hiện đúng quy định.

Công tác giám sát hồ sơ khai thuế cũng được đẩy mạnh; người nộp thuế được tư vấn, hướng dẫn kê khai, nộp thuế đúng và đủ trên môi trường điện tử. Các nguồn thu còn dư địa sẽ được khai thác tối đa, đi đôi với việc xử lý nợ thuế và ngăn chặn gian lận, trốn thuế.

Công chức thuế cơ sở 1 hướng dẫn người nộp thuế kê khai các thông tin liên quan về hoạt động kinh doanh, làm cơ sở để xác định các khoản thuế phải nộp. Ảnh: T.S

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh, thay vì chờ đến khi người nộp thuế vi phạm để xử lý, cơ quan thuế chủ động nhận diện và phân tích các nguy cơ sai phạm; đồng thời, tăng cường tư vấn, hướng dẫn để người nộp thuế kịp thời khắc phục sai sót, tránh bị xử phạt.

“Những trường hợp đã được cảnh báo, nhắc nhở, hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn vi phạm Luật Quản lý thuế sẽ bị xử lý nghiêm. Tất cả thông tin đều được công khai, minh bạch để các cấp, ngành và người nộp thuế cùng giám sát. Điều này góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy người nộp thuế tự giác kê khai và nộp thuế” - ông Sơn thông tin thêm.

Hiện các đội thuế cơ sở đã nắm chắc số lượng DN, hộ và cá nhân kinh doanh; xác định rõ các sắc thuế, nguồn thu trên địa bàn xã, phường để tăng cường quản lý, khai thác. Toàn ngành thuế đang nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang cho biết: Sở đang đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt nước.

Cùng với đó, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án để vừa tạo nguồn thu ngân sách, vừa nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài; hoàn thiện hồ sơ các dự án có sử dụng đất để sớm tổ chức đấu thầu, đấu giá, bổ sung nguồn thu cho ngân sách.