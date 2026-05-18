BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

Tạo nền móng cho sự chuyển mình bứt phá

Để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước cũng như tỉnh nhà sau chiến tranh, ngày 15-11-1976, Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết tỉnh Nghĩa Bình - tiền thân của Ngân hàng TMCP đầu t­ư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (BIDV Bình Định) hiện nay. Chi nhánh hoạt động ở 2 khu vực Bắc và Nam tỉnh, trong đó phía Nam vừa là ngân hàng tỉnh vừa là ngân hàng cơ sở với chức năng, nhiệm vụ: quản lý, cấp phát, cho vay và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch Trung ư­ơng và địa phư­ơng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20-12-1982 Chi nhánh Ngân hàng đầu tư­ và xây dựng tỉnh Nghĩa Bình đư­ợc thành lập và đến năm 1989 thì giải thể; đồng thời thành lập Chi nhánh Ngân hàng đầu t­ư và xây dựng khu vực Bình Định và Chi nhánh Ngân hàng đầu tư­ và xây dựng khu vực Quảng Ngãi. Đến ngày 14-11-1990, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng quyết định thành lập BIDV Việt Nam và ngày 26-11-1990 Thống đốc Ngân hàng Nhà nư­ớc Việt Nam quyết định chuyển các Chi nhánh Ngân hàng đầu tư­ và xây dựng thành các Chi nhánh đầu tư và phát triển, thành lập BIDV Bình Định.

Từ năm 1995, thực hiện các quyết định của Chính phủ, hệ thống BIDV chuyển sang hoạt động kinh doanh theo mô hình ngân hàng thương mại đa năng, mở ra giai đoạn phát triển mới, tự hạch toán kinh tế chủ động theo cơ chế thị trường. Chi nhánh tập trung thực hiện đề án cơ cấu lại toàn diện tổ chức, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, sẵn sàng cho quá trình hội nhập kinh tế của ngành ngân hàng và của đất nước. Từ đó, Chi nhánh xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy sức trẻ, tăng cường mở rộng hoạt động, hiện đại hóa dịch vụ và đồng hành cùng nhiều công trình, dự án trọng điểm của địa phương.

Dòng vốn từ BIDV Bình Định đã góp phần phần hình thành những công trình lớn như: Dự án Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn; dự án BOT cầu đư­ờng Bình Triệu II và dự án cầu đ­ường Nguyễn Tri Phư­ơng (TP. Hồ Chí Minh) - dự án điểm về thực hiện chính sách kích cầu của Thủ tư­ớng Chính phủ; các dự án cho vay thu phí hoàn vốn các tuyến QL 3, 6, 14, 19, 51; dự án Nhà máy bia Quy Nhơn; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định; dự án đầu tư hạ tầng cảng biển của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh mở rộng..., thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế địa phương phát triển.

BIDV Bình Định là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng. Ảnh: ĐVCC

Uy tín của BIDV ngày càng tăng cao, hoạt động kinh doanh phát triển không ngừng cả quy mô lẫn chất lư­ợng phục vụ. Hàng loạt sản phẩm dịch vụ được khách hàng tin dùng, giúp BIDV Bình Định tăng nhanh tài sản từ 265 tỷ đồng đầu năm 1995 lên hơn 1.500 tỷ đồng vào cuối năm 2001. Việc áp dụng linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy huy động tiền gửi ngắn hạn và cung ứng vốn cho thị trường giúp BIDV Bình Định tăng thị phần tiền gửi trên địa bàn từ 25% năm 1995 lên 49% năm 2000; dư­ nợ tín dụng cũng tăng từ 200 tỷ năm 1995 lên hơn 1.000 tỷ đồng vào năm 2000 - là ngân hàng thương mại duy nhất trên địa bàn đạt được con số này. Ông Văn Minh Hoàng, Phó Giám đốc BIDV Bình Định cho rằng, những bước chuyển mình mang tính lịch sử trong giai đoạn này đã tạo nên bệ đỡ vững chắc, định hình một Chi nhánh hiện đại, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập sâu rộng về sau.

Tiên phong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Bước vào kỷ nguyên mới, khi "số hóa" và "xanh hóa" trở thành chiến lược sống còn, BIDV Bình Định đã chủ động tiên phong xem đây là hai hành trình song hành với triết lý nhất quán là lấy người dân và khách hàng làm trung tâm phục vụ, từ đó kiến tạo và định hình hệ sinh thái tài chính - công nghệ - cộng đồng hài hòa.

Thông qua hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công, vận tải…, BIDV Bình Định đã mở rộng hệ sinh thái số, đưa dịch vụ ngân hàng chạm đến từng ngõ ngách cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hình thành thói quen số trong cộng đồng và tạo nền tảng cho kinh tế số địa phương phát triển. Gần 200 kiosk hành chính công và y tế thông minh được vận hành trên toàn tỉnh Gia Lai là minh chứng sống động cho nỗ lực của BIDV Bình Định đưa công nghệ vào phục vụ người dân, khẳng định vai trò ngân hàng số đồng hành cùng chính quyền. Với kết quả này, năm 2025, BIDV Bình Định là tổ chức tín dụng duy nhất trên địa bàn tỉnh vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc BIDV Bình Định (hàng đầu phía phải) ký kết hợp đồng tài trợ dự án khu tái định cư, dân cư Hiệp Vinh 2 và Tân Vinh tại xã Canh Vinh với Công ty cổ phần Becamex Bình Định. Ảnh: ĐVCC



Cùng với đó, dòng vốn tín dụng xanh của chi nhánh cũng mang đến hơi thở bền vững cho tương lai thông qua việc ưu tiên nguồn lực cho các hạ tầng khu công nghiệp xanh, các dự án năng lượng tái tạo và sản xuất sạch. Việc hợp tác với Công ty cổ phần Vận tải và Du lịch Lado Lado Taxi trong chuyển đổi xanh và thanh toán số, tài trợ dự án trụ sạc xe điện là ví dụ cụ thể cho định hướng đó. Chưa dừng lại ở đó, BIDV Bình Định còn triển khai nhiều gói tín dụng xanh, ưu tiên cho các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp xanh và các dự án năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn. Với sự đồng hành của BIDV Bình Định, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm đã hình thành và phát huy hiệu quả tích cực. Điều này vừa góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển, vừa giúp BIDV khẳng định vị thế của mình tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Từ một đơn vị thực hiện nhiệm vụ cấp phát vốn kiến thiết trong những năm đầu sau giải phóng, BIDV Bình Định đã từng bước trưởng thành, chuyển mình mạnh mẽ cùng tiến trình đổi mới của đất nước và sự phát triển của hệ thống BIDV. Đến cuối năm 2025, Chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, trong đó huy động vốn cán mốc 11.603 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch, tăng trưởng 16% so với năm 2024; dư nợ đạt 10.978 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng 7%. Trách nhiệm xã hội cũng đã trở thành một phần di sản của BIDV Bình Định thông qua các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tiếp sức cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sẻ chia cùng các gia đình chính sách và sẵn sàng triển khai các giải pháp giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ để người dân, doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc BIDV Bình Định, chia sẻ: Tại Chi nhánh, hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội luôn là hai nửa không thể tách rời, nơi mỗi cán bộ nhân viên đều nỗ lực trở thành một đại sứ hạnh phúc để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Nửa thế kỷ qua, BIDV Bình Định đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động, cùng hàng loạt Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và UBND tỉnh. Tựa vào truyền thống vàng son và hướng tới tương lai, tập thể BIDV Bình Định hôm nay đang chung sức đồng lòng viết tiếp trang sử mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh - Thân thiện - Hiện đại - Nghĩa tình, tiếp tục là đòn bẩy vững chắc đưa kinh tế tỉnh nhà cất cánh bay xa.