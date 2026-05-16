Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng 24,7%

(GLO)- Theo số liệu từ Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 345,68 tỷ USD, tăng 24,7%, tương ứng tăng 68,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đạt 169,02 tỷ USD (tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 28,26 tỷ USD). Kim ngạch nhập khẩu đạt 176,66 tỷ USD (tăng 29,5%, tương ứng tăng 40,21 tỷ USD so với cùng kỳ).

Thị trường ô tô nguyên chiếc tiếp tục xác lập vai trò tăng thu khi đạt trên 72.665 chiếc, trị giá 1,8 tỷ USD. Ảnh: VGP

Đại diện Ban Nghiệp vụ thuế hải quan phân tích, nhóm các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất như: hóa chất, chất dẻo, sắt thép, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô... đạt trị giá 30,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng áp đảo 53% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế. Với mức tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2025, nhóm này đã mang về cho ngân sách khoảng 14.018 tỷ đồng.

Cùng với đó, thị trường ô tô nguyên chiếc tiếp tục xác lập vai trò tăng thu khi đạt trên 72.665 chiếc, trị giá 1,8 tỷ USD. Mặc dù lượng xe chỉ tăng 11,9% nhưng trị giá nhập khẩu lại tăng tới 26,8%, giúp ngân sách thu thêm 2.210 tỷ đồng.

Ngoài ra, sự gia tăng đột biến của nhóm đá quý, kim loại quý (tăng 904,4% về trị giá, tăng thu 2.752 tỷ đồng) và sản phẩm khác từ dầu mỏ (tăng 93,5%, tăng thu 1.448 tỷ đồng) đã trở thành các nhân tố quan trọng cho bài toán ngân sách những tháng đầu năm.

Cũng theo Cục Hải quan, dù kết quả 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán, song lộ trình hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 516.500 tỷ đồng trong những tháng còn lại của năm 2026 dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ nhiều yếu tố khách quan.

Sản lượng dầu thô nhập khẩu tháng 4-2026 giảm 7,7% so với tháng trước và giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh minh họa: Getty Images

Thực tế ghi nhận sản lượng dầu thô nhập khẩu tháng 4-2026 giảm 7,7% so với tháng trước và giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2025, làm giảm thu khoảng 1.030 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện các quyết định giảm thuế xăng dầu, nhiên liệu bay về 0% ước tính làm hụt thu thêm từ 8.600-11.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6-2026.

Ngoài biến số năng lượng, các rào cản phòng vệ thương mại mới bắt đầu thực thi cũng gây áp lực trực tiếp lên nguồn thu. Điển hình là Quyết định số 612/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại tạm thời đối với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc với mức thuế lên tới 27,83%.

Theo đó, việc áp thuế cao có khả năng làm sụt giảm lưu lượng nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian tới. Đồng thời, chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ cũng đe dọa làm giảm kim ngạch xuất khẩu và gián tiếp kéo giảm nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.