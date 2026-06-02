Cập nhật giá vàng ngày 2-6: Đồng loạt giảm đến 1,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Mở đầu phiên giao dịch ngày 2-6, thị trường vàng trong nước đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Hiện các doanh nghiệp đang niêm yết trung bình ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán 3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch vàng miếng ở mức 154,5-156,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua vào vàng miếng ở mức thấp hơn, 154,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 2-6 tiếp tục giảm. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Phú Quý niêm yết 154,2-157,2 triệu đồng/lượng; PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch vàng nhẫn tương đương với vàng miếng, 154,5-157,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mốc 4.484,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.