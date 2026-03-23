Đầu tuần, giá vàng trong nước về mốc 169 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 23-3, thị trường vàng trong nước tiếp tục đà giảm mạnh đến 2 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng miếng tuột về mốc 169 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong tháng qua.

So với cách đây 1 tháng, mỗi lượng vàng miếng giảm hơn 15 triệu đồng. Hiện các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, Phú Quý đang giao dịch 166-169 triệu đồng/lượng; chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Giá PNJ đang giao dịch ở mức thấp hơn với 165,8-168,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào với giá cao hơn 166,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm về dưới mốc 169 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng; PNJ đang giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào 166 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 169 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch 166-169 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.510 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 26 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch kỷ lục này, giá vàng trong nước rất có thể tiếp tục giảm để gần hơn giá vàng thế giới.