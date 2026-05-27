Cập nhật giá vàng ngày 27-5: Vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm thêm 800.000 đồng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 27-5 ghi nhận giá vàng nhẫn, vàng miếng trong nước tiếp đà giảm đến 800.000 đồng mỗi lượng, giảm đến 8,1 triệu đồng/lượng so với tháng trước.

Theo đó, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết với giá 157,7-160,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch với giá 157,5-160,7 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở mức thấp hơn với giá 157,5-160,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp đà giảm cùng với vàng miếng. Nhẫn tròn 9999 DOJI niêm yết với giá 157,5-160,5 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Phú Quý, PNJ đang có giá 157,5-160,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC đang giao dịch ở mức thấp 157,2-160,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết tương đương vàng miếng với giá 157,7-160,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.502,5 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 1,4% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 64,01 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 của Mỹ không đổi ở mức 4.536,8 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.502,5 USD/ounce (tương đương 143,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.